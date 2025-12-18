不出席立院專案報告 潘孟安：蔡、馬、扁政府都婉拒，非單一政黨之主張

總統府秘書長潘孟安。（圖／資料照片，圖源：翻攝自潘孟安Facebook）





立法院司法及法制委員會今(18)日邀總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告， 但潘孟安未列席。潘孟安表示，依照我國憲法權力分立原則及憲政慣例，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢，過去蔡、馬、扁政府均基於憲法規定與對責任政治之認知予以婉拒，這證明了「總統府秘書長不赴立院進行專案報告」並非單一政黨之主張。

潘孟安上午透過臉書表示，有關立法院司法及法制委員會要求他赴立院列席報告，為維護我國憲政體制之健全發展，他想清楚向國人說明為什麼他無法出席今天的委員會。

潘孟安指出，依照我國憲法權力分立原則及憲政慣例，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。此項慣例無論政黨輪替與否，歷任政府均一致遵循，目的是在保障行政與立法體系間的相互尊重。

潘孟安說，過去蔡英文前總統執政時期，立法院5次函請總統府秘書長進行專案報告、馬英九前總統期間4次、陳水扁前總統時期15次，當時政府均基於憲法規定與對責任政治之認知予以婉拒。這證明了「總統府秘書長不赴立院進行專案報告」並非單一政黨之主張，而是立足於憲法規範、長期穩定且不分黨派的制度實踐。

潘孟安表示，總統身為憲法之守護者，其首要職責即在於捍衛憲法與憲政秩序。總統府作為輔助總統行使憲政職權的幕僚機關，必須嚴守憲法規範之界線，確保機關職權行使不致逾越憲政分際，方能維持民主政治之穩定與永續。





