不出席總統府元旦升旗 黃國昌改赴新北迎接2026第一天
有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，明（1月1日）將不出席總統府元旦升旗典禮，選擇到新北市參加元旦升旗活動，民眾黨也表示，升旗典禮象徵迎接新的開始，參與的地點並非重點。
總統府將於明日清晨舉行元旦升旗典禮，依往例邀請各政黨領袖出席，國民黨主席鄭麗文下午在中常會預告將出席，而民眾黨稍早公布黃國昌明日行程時，僅安排參加新北市元旦升旗活動，據悉，民眾黨也未另派代表出席府前典禮。
民眾黨發言人張彤指出，元旦升旗典禮象徵愛台灣、愛中華民國這片土地，也代表迎接新的開始，她強調，在哪個場地參加升旗典禮並非重點，重要的是是否心中有國家，是否做實事守護民主價值、關懷人民福祉。
