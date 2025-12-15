不出道可惜！ 謝霆鋒張柏芝18歲大兒子被偷拍衝熱搜

〔記者林南谷／綜合報導〕港星謝霆鋒與前妻張柏芝所生長子「Lucas」謝振軒今年18歲，遺傳了父母優良基因，出眾外型一直備受外界矚目。

繼日前Lucas現身謝霆鋒啟德演唱會引起騷動後，接著又被網友在一家餐廳偶遇，幾張路人視角照片隨即在網路瘋傳，一度衝上微博熱搜榜第2位，引發網友熱烈討論，驚嘆「神級顏值」。

從網友曝光照片，Lucas身穿深藍色長袖上衣，外搭一件黑色背心，打扮低調休閒，當天他戴白色有線耳機，一邊悠閒看手機，神情輕鬆自在，桌上還放著一罐能量飲品。儘管在完全沒濾鏡和刻意找角度的路人鏡頭下，Lucas五官依然十分立體，濃眉大眼配上高挺鼻樑，一頭蓬鬆捲髮更增添幾分慵懶帥氣，完美繼承父母明星氣質。

照片曝光後，網友紛紛留言大讚：「路人隨手一拍都這麼帥」、「這顏值不出道真的可惜了」、「完美遺傳了爸媽的優點」。

