不分季節的好滋味，鮮甜紅蟳薑母鴨，寵物友善

從南部起家的薑母鴨店，再結合北中南的口味改良，餐點除了招牌現撈的紅蟳薑母鴨外，還有鹹菜鴨肉鍋、無酒薑母鴨、原汁薑湯、手工麵線、燒烤類、澎湖海鮮，比較特別的是這間薑母鴨店，一年四季都有營業，內用有冷氣開放，同時也是寵物友善餐廳。

內用有圓桌也有方桌，加熱的部分則是以瓦斯爐的方式。

手工麵線 上桌時有聞到撲鼻而來古早味油蔥香，麵條烹煮得剛剛好，有著麵條的Q度和線條感。

薑母鴨（C 套餐）：薑母鴨一份、8種料（鴨肉丸、鴨米血、凍豆腐、豆皮、高麗菜、香菇丸、兩種菇類）、紅蟳，紅蟳大約1-2隻（看大小）

現點、現撈的紅蟳會洗乾淨和處理才送上桌，新鮮度就是不一樣，蟹肉細緻又鮮甜，滿滿的蟹黃香而不腥。

上桌時建議要煮一下下鴨肉才會軟嫩一點，肉質Q和鮮嫩。

湯的味道以肉的鮮為主，然後是肉的甜味，最後才是薑的味道，對我們來說是不會這麼辣的那種，很適合一家大小或是不愛辣度太多的人。

C套餐很豐富，滿滿的一鍋，整鍋湯的風味也會變得更有層次，邊煮、邊吃、邊聊天，不僅僅身體暖呼呼，也能增進彼此的情感。

店家名稱：味首席紅蟳薑母鴨

所在地址：臺中市北屯區南興路679-1號

營業時間：15:00-24:00

