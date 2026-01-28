不分手就爆料！男逼女同事「發生15次關係」下場曝光

高雄一名男子不滿女同事拒絕分手與其交往，以揭露私密關係為要脅，逼迫對方配合發生性行為。（示意圖／Pixabay）





高雄一名從事保險業的男子，因不滿女同事拒絕與男友分手並回頭交往，以揭露雙方曾有性關係為要脅，逼迫對方在期限內發生15次性行為。女子不堪長期恐嚇與精神壓力，向公司申訴並報警處理。法院審理後認定男子行為已構成妨害自由，判處易科刑4月，並須賠償女子精神撫慰金10萬元。

揭私情威脅逼就範

判決指出，男子與女同事因工作往來熟識，雙方過去曾發生3次性行為。事後，男子得知女子另有交往對象，要求對方分手未果，遂於2024年1月至2月間，改以通訊軟體與電話傳訊施壓，要求女子在特定期限內與其發生15次性行為，並揚言若未配合，將向其男友及相關人士揭露雙方過往關係。

過程中，男子不僅設定完成期限，還反覆以言語恐嚇，讓女子長期處於高度焦慮與恐懼狀態。女子擔心私生活被揭露、影響感情與工作，身心狀況明顯受創，最終向公司提出性騷擾申訴並報警，事件才告中止。

法院判定構成妨害自由

法院審理時，男子否認有強迫行為，辯稱僅是提出交往或相處15次的條件，並非逼迫女子發生性行為。不過，法官綜合通訊對話、訊息內容及相關證據後認定，男子明知女子並無配合意願，仍以揭露雙方私密關係作為要脅，要求其在特定期限內完成所謂的「15次」，並以後果自負等語施壓，已嚴重影響女子的意思決定自由，構成妨害自由。

法院認定，男子行為已侵害女子的性自主權，依法判處有期徒刑4月，得易科罰金，並須賠償女子精神撫慰金10萬元，全案仍可上訴。

