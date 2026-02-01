即時中心／廖予瑄報導

國民黨青年事務發展委員會今（2/1）日在長春國賓影城舉辦電影《冠軍之路》欣賞會，以支持國片，並關注體育發展。青年和平團董事連勝武表示，勉勵青年學習在逆境中調適心態。

新北市文化基金會董事長李德維表示，他在立委任內致力推動獎金與後勤強化，主張政府必須作為運動員「最強大的後盾」，讓選手無後顧之憂。

另外，連勝武也來到電影院共襄盛舉，他表示紀錄片最讓他動容的是運動員面對巨大壓力的孤獨感，因此也勉勵青年學習在逆境中調適心態。

活動尾聲，連勝武表示，未來將持續以具體行動支持體育與青年發展，做台灣體育及青年最堅實的夥伴。

原文出處：快新聞／不分朝野一起挺台灣！國民黨包場看《冠軍之路》 連勝武也來了

