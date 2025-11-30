不分男女都去當2年兵 侯漢廷：誰反對誰是中共同路人

台北市議員侯漢廷發文拋出多項高強度「全民備戰」主張，包括男女都要服兵役、兵役延長至2年。（示意圖／翻攝自國防部發言人臉書）





針對總統賴清德先前指出「中共以2027年完成武統台灣為目標」所引發的擔憂，新黨台北市議員侯漢廷29日提出其7點國防政策，並以「全力支持賴清德國防政策，且還要加碼」為題，拋出包括延長役期、性別不分全民服兵役、大規模撤離演練等建議。他強調，這些具體要求才是為2027年可能發生的戰爭做好準備，還說道「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」

侯漢廷透過臉書表示，外界指控他為「中共同路人」實屬誤解，他全力支持賴清德的國防政策，並列出7項國防措施涵蓋。首要之務是展開全台一年2次、停班停課的逃生避難演習，以確保民眾明確避難路徑、行動規範及組織領導機制；其次，為因應潛在的城鎮戰，他建議在林口、淡水、基隆等解放軍易於登陸的區域，應舉行大規模撤離訓練及軍隊實地入駐演習。

廣告 廣告

侯漢廷提出備戰方案。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

全面強化備戰：兵役改革與全民國防

針對兵役制度，建議自2026年起，將役期延長至2年，並將教育召集頻率調整為每人每年1次。此外，提案中包含擴大服役對象，要求所有性別皆須服役，以實踐全民皆兵的理念。同時，為嚴防逃兵情事，建議自2026年起，服役中的役男役女將限制出境。

大規模避難演習與民防法規落實

在民間防衛層面，建議應即刻展開全台性的逃生避難演習，每年至少2次，期間應停班停課，讓民眾熟悉避難流程與組織應變機制。林口、淡水、基隆等潛在易登陸區域，應規劃大規模撤離訓練與軍隊實地入駐演習，以因應未來可能的城鎮戰。此外，根據民防法規定，百人以上公司、大樓及學校需組建防護團，建議應強制要求每年至少進行1次模擬演練，指導其執行軍事勤務，落實依法行政。

國防預算增長與財政調整建議

為支應大幅增加的國防支出，應提高全民所得稅，增加國庫收入以充實國防預算。建議重新檢視並刪減不必要社會福利支出，將資源轉向國防建設。初步可從調整政務人員薪資著手，以示政府強化國防的決心。

侯漢廷認為，這些強化國防的具體主張符合賴清德與社會要求「備戰、增加實力」主流論述。任何反對這些措施的立場，都可能被解讀為弱化台灣國防力量，「誰反對，誰才是弱化國防、誰才是中共同路人」。侯漢廷還稱，若執政黨因考量選票而未能實施前述備戰措施，最終可能導致人民反思，認為「避戰最容易的方式，就是改變執政黨」。

更多東森新聞報導

閃兵第三波藝人！ 修杰楷、坤達、陳柏霖等12人遭起訴

閃兵人數破4位數曝光 「最高檢」對藝人閃兵說重話

遊學澳洲未返台服役！新北男23年後才返國 下場曝光

