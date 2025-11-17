不分青年中年88%想創業 39%付諸行動 五成一收攤

根據yes123求職網調查發現，有高達八成九(88.9%)的「青年勞工」表示，「曾經有過創業夢想」；至於何時開始有創業夢，其中61.6%透露，是在「進入職場前」，等於求學時期萌發念頭；其餘的38.4%指出，是在「進入職場後」。(圖片來源/pexels)

普發現金一萬塊，加上國定假日增加，內需消費市場轉趨熱絡，讓不少中年族群興起當老闆的念頭？還有新鮮人剛畢業出社會，馬上面臨居高不下的青年失業率，擔心求職碰壁，乾脆自行創業嗎？主打自有品牌與數位通路，是否成為「後疫情時代」的開店營運模式？對此yes123求職網，特地進行「勞工創業夢想調查」，結果正式出爐。

興趣、工時自由 89%青年有創業夢 六成二求學時期萌發

根據yes123求職網調查發現，有高達八成九(88.9%)的「青年勞工」表示，「曾經有過創業夢想」；至於何時開始有創業夢，其中61.6%透露，是在「進入職場前」，等於求學時期萌發念頭；其餘的38.4%指出，是在「進入職場後」。

對於「青年創業」動機，在可複選狀況下，主要有以下這幾點：「做自己有興趣的事」(64.6%)、「自己決定工作時間」(61.4%)、「台灣的薪資水準不合理」(47.5%)，以及「覺得上班族生活苦悶」(35.6%)、「想證明自己的能力」(32.7%)。

其餘想當「青創族」的原因，又分別為：「想賺更多錢」(31.2%)、「覺得工作性質與性格不合」(25.2%)、「自認有當老闆的特質」(21.9%)，以及「怕找不到工作或被裁員」(20.1%)、「老闆或主管太嚴苛」(14.4%)。

除此之外，這當中「有告知」家人創業夢想的，仍佔了36.4%；只是若對照來看，選擇「沒有告知」的比例較高，達到63.6%。

賺錢導向優先 八成六有中年頭家夢 24%不敢告知家人

根據yes123求職網調查顯示，也有高達八成六(86.1%)的「中年勞工」表示，「曾經有過創業夢想」；至於何時開始有創業夢，其中53.3%透露，是在「中年階段」；其餘的46.7%指出，是在「青年階段」。

對於「中年創業」動機，在可複選狀況下，主要有下列這幾項：「想賺更多錢」(57.8%)、「台灣的薪資水準不合理」(53%)、「自認有當老闆的特質」(43%)，以及「怕找不到工作或被裁員」(39.3%)、「想證明自己的能力」(36.7%)。

其餘「熟齡創業」的原因，又分別為：「做自己有興趣的事」(31.9%)、「自己決定工作時間」(25.1%)、「不滿台灣的加班文化」(21.4%)，以及「覺得上班族生活苦悶」(17.2%)、「覺得工作性質與性格不合」(12.9%)。

除此之外，這當中「有告知」家人中年創業夢想的，則佔了七成六(76.3%)；相形之下，「沒有告知」的比例較低，僅有兩成四(23.7%)。綜合調查結果更發現，若不分青年或中年，合計有高達八成八(87.9%)的上班族表示，自己「曾經有過創業的夢想」。

成功關鍵：勇於冒險、擅長財管 創業最夯：餐飲、烘焙、設計文創

衡量「創業成功」的必要條件，這群有夢想的勞工們則認為，在可複選狀況下，需具備以下這五大項：「勇敢冒險的態度」(37.1%)、「財務管理能力」(36%)、「絕佳的創意或賣點」(35%)，以及「完善的經營企劃」(33.8%)、「熱情」(32.7%)。

而在其他必要條件上，又依序分別為：「專業能力」(28%)、「運氣」(27%)、「人脈」(26%)，以及「耐心」(24.7%)、「領導才能」(23.7%)。

當然「最熱門」的創業行業，仍然屬於「技術門檻」較低的類別，在可複選狀況下，前五名分別是：「茶飲、咖啡」(41.1%)、「麵包、甜點」(40.1%)、「其他餐飲(不含茶飲咖啡)」(39.1%)，以及「藝術設計與文化創意」(29.9%)、「傳播媒體」(28.8%)。

至於六到十名部分，又分別為：「服裝配件」(25.3%)、「資訊3C」(24.3%)、「旅遊住宿」(21%)，以及「教育學習」(20%)、「美容美髮」(14.6%)。

門檻不高恐泡沫化 創業評估期28個月起跳 青創者沒包袱 熟齡族顧慮較多

總的來說，平均「創業評估期」為28.2個月，等於得花超過兩年的時間，去進行創業前的準備工作：像是評估市場規模，開發產品，選擇通路、店址。

觀察上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，創業選擇和民生消費相關的行業，雖然容易吸引顧客上門，不過別忘了，市場競爭者也會跟著變多，非常容易陷入一個「紅海」、「低利化」的經營環境，恐怕將導致「泡沫化」下場。

楊宗斌進一步示警，除非產品和行銷策略，皆能明顯具備「差異化」，否則最後可能出現「一窩蜂現象」，卻是人人都沒賺頭的窘境；還有邁入AI時代，像是數位行銷、行動支付、無店舖(接觸)經營方式崛起，在創業策略研擬上，勢必與過去不同。

楊宗斌也指出，有「中年頭家夢」的勞工朋友們，屬於五六年級生，長期不滿於工作報酬率，加上主要承擔家計，甚至是上有高堂、下有子女的「三明治族」。雖然他(她)們有一筆不小的存款，不愁創業資金，只是職涯邁入後半段，有著「只許成功、不許失敗」的壓力，因此創業前的評估時間會比較長，顧慮的變數比較多，還需要事先與家人溝通，希望取得支持、諒解。

相形之下，懷抱「青年創業夢想」的勞工朋友們，不少人從學生時代起，就萌生這樣的念頭，甚至曾經落實過，而且自認年輕就是有本錢「逐夢、築夢」，能夠「無後顧之憂」，難怪對七八年級生來說，更勇於挑戰創業，投入自己感興趣的領域，即使最終失敗了，或許「翻身重來」的機率也比較高。

創業族變過勞族 每天投入逾10小時 兩成八經營中 僅35%回本

可惜想歸想，真正落實創業計畫的人，其實並不算太多！由yes123求職網的調查顯示，其中60.7%屬於「有過夢想，但沒有付諸行動」；代表只有39.3%是「付諸行動」的。

相較下，屬於「付諸行動」的人當中，還分成了：51.2%屬於「已經收掉或轉手」；21.2%為「目前正在籌備中」；27.6%是「目前仍在經營中」。

雖然現階段仍在營業，但是累計從開始創業迄今，僅有三成五(35.2%)透露，已經「回本」；這也代表著，還有六成五(64.8%)處於「沒有回本」的狀態。

不過曾經創業過，但已經結束經營的人，他(她)們收掉生意的原因，在可複選狀況下，又分別為：「後續資金不足」(56.9%)、「缺乏客源」(53.4%)、「虧損速度超乎預期」(50.9%)，以及「辦公室或店面租金太高」(40.9%)、「專業技術能力不足」(36.2%)。

至於失敗退場的其他原因，還依序分別有：「原料成本過高」(30.2%)、「人事管理能力不足」(26.3%)、「選錯合作(加盟)夥伴」(22.4%)，以及「財務會計能力不足」(19.4%)、「無法馬上賺大錢」(15.9%)。

創業其實並不輕鬆，除了要跳脫「舒適圈」外，恐怕避免不了「過勞」！此次調查就發現，對曾經付諸行動創業的人來說，每天平均會花10.3小時在「經營事業」上；其中表示達「12小時(含)以上」的，比例更佔了25.4%。難怪有77.9%的人透露，覺得投入時間比起「當上班族」的工時，其實創業是「比較長的」；認為「持平的」，也有18.3%；僅有3.8%覺得時間「比較短」。

存款加貸款 五成八選獨資 創業金平均95萬起跳 八成想自創品牌

假如想籌措創業資金，在可複選狀況下，主要的管道又會有：「個人存款」(75.1%)、「向銀行貸款」(65%)、「向父母或親友借錢」(44.7%)，以及「網路集資」(34.8%)、「變賣財產」(22.8%)、「打零工、兼差賺外快」(18.8%)。

根據此次調查結果顯示，有創業夢想的上班族預估，總資金「至少」平均需要準備94.9萬元；而且有57.8%選擇「獨資」，也有42.2%選擇「合夥」方式。

還有對於創業模式，在可複選狀況下，雖然有八成(80.1%)的人，仍然希望「自創品牌」；但也有38.8%想透過「加盟」的方式；也還有32.2%想要「代理品牌」；以及15.4%想採取「代工生產」。在主攻的通路方面，則有高達六成二(62.3%)表示，如果創業的話，將採取「網路與實體通路並重」的策略。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，除了「金援」的多寡外，還有如何運用「錢」，恐怕更成為創業勝敗的重要關鍵！一般來說，評估創業的所有開銷，除了考量大環境的景氣變數外，還要考慮到軟硬體設備、租金、水電費，以及人事與原料等成本：大致上可分成「開辦費用」、「營運週轉金」，還有「準備金」等以上這三大部分。

期盼十個月以內回本 留得青山在 平均虧63.5%停損 一成一撐到倒貼才放棄

一旦投入近百萬元創業，當然更希望生意穩定後，能有相對滿意的盈餘出現！對於有創業夢的勞工來說，平均期盼靠著創業，「至少」每個月能獲利9.9萬元。

因此若以每月預期獲利99K，還有準備的資金94.9萬元，將這兩個平均值拿來推估，這群有創業夢的人，平均希望在9.6個月左右，也就是想要十個月以內完全回本。(94.9萬除以9.9萬，約等於9.6！)

雖然對於創業夢想，不少人心中自有藍圖，但是想撐到真正獲利又回本，其實不算太容易，因此要有設立「停損點」的打算！從yes123求職網的調查發現，平均「累積虧損」達到資金的63.5%，就會放棄經營。其中仍有少數，也就是一成一(11%)的人透露，要到出現所謂「倒貼」狀況時(虧損達資金100%以上)，才會考慮放下生意。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，創業「認賠退場」並不代表全盤皆輸，畢竟「留得青山在，不怕沒柴燒」：或許換個角度想，一方面自己得到失敗的「寶貴經驗」，另一方面保留部分資金，未來仍有機會「東山再起」，重返創業市場，不必太過執著於眼前「收攤」的結果，設立「停損點」更為重要。

〝勞工創業夢想調查〞，是由yes123求職網於2025年10月24日到11月6日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲(含)以上，且已畢業或役畢(免役)的會員，有效問卷共1,310份，信心水準為95%，誤差值為正負2.71%。其中「40歲(含)以上」的，佔440份；「未滿40歲」的，佔870份。

