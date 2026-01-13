不分黨派堅決「宜蘭高鐵」的興建 十四日赴縣議會表達支持立場

壯圍鄉長沈清山表示，為表達地方上不分黨派對宜蘭高鐵的堅定的支持態度，對中央政策的支持，十四日上午十時三十分聚集為中央政府加油，希望行政院也能堅定立場，儘速核定宜蘭高鐵計畫。（壯圍鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

北宜高鐵建設計畫進入行政院核定階段，民眾黨創黨主席柯文哲認為是有人在「炒地皮」，壯圍鄉長沈清山堅決支持政府儘速核定「宜蘭高鐵」的興建，呼籲各界悲憫宜蘭人長年的交通痛楚與工商發展的瓶頸。

沈清山表示，中央的「宜蘭高鐵」政策原待行政院核定後即可定案，但近日媒體上又有退休官員表達片面意見，地方上聞訊後，為表達地方上不分黨派對宜蘭高鐵的堅定的支持態度，對中央政策的支持，十四日上午十時三十分聚集為中央政府加油，希望行政院也能堅定立場，儘速核定宜蘭高鐵計畫，建立完整的環島高鐵網，才是對台灣交通最好的規劃。

沈清山說，「宜蘭高鐵」興建之初，已經有經過各方面影響的論證，也已經通過環評審查會的嚴格檢驗，政府要解決的是宜蘭多年來因交通不便所導致縣民就業不易及工商業發展滯後的現況，宜蘭高鐵的興建絕不只是單純的交通建設，更關係到宜蘭未來百年的整體發展，鄉長呼籲各界持不同意見的人，能悲憫宜蘭人長年交通上的痛楚與工商發展的瓶頸，別再讓過去「蘇花高」停建的悲劇再次重演。