不切割、不護航！林岱樺力挺黃志中「待罪立功」 限期補齊社安網漏洞

林岱樺力挺黃志中推動「大改革」 要求待罪立功：限期補齊社安網漏洞

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】針對高雄市衛生局心衛中心事件：立法委員林岱樺今日首度公開表達立場。林岱樺強調：真正負責任的政治家不應在輿論壓力下選擇政治切割。她支持局長黃志中留下推動制度大改革：但這並非護航：而是要求其「待罪立功」。林岱樺同時正式向市府提案：應立即開設「第三方申訴專線」：全面守護受害者：並強調「錯就是錯：不要逃避」。

忍辱負重：守護生命是良知：而非逃避的藉口

針對外界質疑案情揭露時序與所謂的 SOP：林岱樺指出：黃局長過去半年的沈默並非畏縮。在「透明」與「生命」的抉擇中：黃局長選擇優先保住處於極高風險狀態的被害人生命：避免媒體渲染成為壓垮生命的最後一根稻草。

「這種心境：我感同身受。」林岱樺直言：這正如她長期以來面臨司法試煉與捍衛清白的長征：即便面對不實指控：她依然選擇挺直腰桿、追查真相到底。她認為：這不是行政態度的問題：而是守護生命的良知問題。黃局長寧可背負罵名也要護住孩子：這才是真正的專業承擔。

大改革：要求待罪立功：限期交出改革成績單

對於監督機制失靈：林岱樺正面回應：一個敗類的惡行能隱藏這麼久：代表現有的管理機制確實存在漏洞。但她認為：真正的負責不是在壓力下選擇切割或退場。

林岱樺強調：她支持黃局長留下把洞補好：但這是「待罪立功」。她嚴肅要求黃局長：必須在最短時間內完成「數位足跡監測系統」與「異常讀取告警機制」的全面升級：交出改革的成績單。改革不能有空窗期：必須從制度面杜絕類似的系統性錯誤再次發生。

提案建議：開設「第三方申訴專線」守護受害者

「錯就是錯：不要逃避」。對於嚴重的犯罪與體系失靈：林岱樺重申絕不能試圖淡化傷害。她認為：受害者可能不只一人：因此她正式向高雄市政府提案：應立即開設「受害者申訴專線」：並全面引入「第三方民間諮商力量」介入輔導。

林岱樺指出：必須建立一個獨立於行政體系之外的信任管道：讓隱藏在暗處的傷害能被看見：讓專業的力量接住每一顆受傷的心。

給努力做事的人一個公道

最後：林岱樺呼籲社會給予專業人員公允評價。高雄不需要一個只會切割、粉飾太平的政府：而需要願意扛起責任、深耕改革的團隊。黃局長三十多年來對弱勢的付出不容抹殺：但她會以最嚴厲的標準監督這場大改革。林岱樺強調：她將持續在這場捍衛兒少弱勢的馬拉松中：與受害者及基層同仁站在一起。（圖╱立委林岱樺辦公室提供）