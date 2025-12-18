即時中心／梁博超報導

行政院長卓榮泰宣布「不副署」藍白在立院惡修的《財劃法》後，立法院司法及法制委員會要求總統府秘書長潘孟安今（18）日列席報告；不過總統府發言人郭雅慧昨表示，府方已函復委員會說明，秘書長僅在審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符合憲政規定及憲政慣例。潘孟安稍早也在臉書發文向國人說明，總統府作為輔助總統行使憲政職權的幕僚機關，必須嚴守憲法規範之界線，「方能維持民主政治之穩定與永續。」

潘孟安指出，依照我國憲法權力分立原則及憲政慣例，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。此項慣例無論政黨輪替與否，歷任政府均一致遵循，目的是在保障行政與立法體系間的相互尊重。

潘孟安細數，過去在前總統蔡英文執政時期，立法院5次函請總統府秘書長進行專案報告、馬英九期間4次、陳水扁時期15次，但當時政府均基於憲法規定與對責任政治之認知，予以婉拒。他表示，這證明了「總統府秘書長不赴立院進行專案報告」並非單一政黨之主張，而是立足於憲法規範、長期穩定且不分黨派的制度實踐。

「總統身為憲法之守護者，其首要職責即在於捍衛憲法與憲政秩序。」潘孟安強調，總統府作為輔助總統行使憲政職權的幕僚機關，必須嚴守憲法規範之界線，確保機關職權行使不致逾越憲政分際，方能維持民主政治之穩定與永續。

原文出處：快新聞／不列席立院司委會報告 潘孟安解釋「符憲政分際」：扁馬蔡執政都婉拒

