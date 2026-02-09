不利川普! 艾普斯坦女友將作證、檔案開放國會閱覽 傳川普施壓外國勿調查

艾普斯坦(右二)文件將被更大範圍的審視，其與川普關係愈加撲朔迷離。而艾普斯坦的女友吉絲蘭．麥斯威爾(右)將出席國會作證。 圖：翻攝自@CrimesReai

[Newtalk新聞] 隨著美國司法部相關動向再度成為焦點，涉及艾普斯坦性交易案的指控與揣測近期在 X 平台集中發酵，多個帳號同時拋出與案件細節、司法程序及總統唐納．川普 有關的說法，引發輿論高度關注。

帳號 @davenewworld_2 指出， 2018 年美國聯邦調查局 FBI 對傑佛瑞．艾普斯坦展開兒童性交易調查的「同一天」，艾普斯坦即訂購「半打 55 加侖裝硫酸」運往其私人島嶼，並質疑這是否只是巧合，或艾普斯坦事先獲得風聲。該帳號直言，「同一天發生，機率有多高？他是不是被通風報信？」相關貼文隨即在社群平台引發大量轉傳與猜測。

廣告 廣告

另一帳號 @HalfwayPost 則以「 BREAKING 」形容，指控川普在整個週末「致電多國司法部門」，一方面威脅、一方面懇求，要求各國「撤銷艾普斯坦相關調查」，並停止傳喚可能牽連川普的艾普斯坦共犯之電子郵件與證詞。貼文未提供具體國家或官方文件來源，但說法迅速在社群平台擴散。

同時，帳號 @DiligentDenizen 宣稱，美國司法部 DOJ 自週一起，將允許美國國會眾議院與參議院「所有成員」查閱艾普斯坦案的「未刪節版本檔案」，並稱吉絲蘭．麥斯威爾已排定於週一出席國會作證，貼文甚至以「準備爆米花」形容即將到來的政治風暴。

目前上述訊息皆來自 X 平台帳號轉述，相關指控未附官方公告、司法文件或可供查核的具體證據。貼文內容將歷史事件、司法程序與政治人物行動高度串連，形塑出強烈敘事效果，也使艾普斯坦案再度成為美國政壇與社群輿論的焦點。

※Newtalk提醒您：

#性侵害就是犯罪，尊重身體自主權，請撥打110、113。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

伊朗嗆打死4千美軍! 美20中東基地全面反導部署 以放話伊越「紅線」就先轟

恐美攻伊後 「這2組織」轟以報復! 納坦雅胡訪白宮 談限伊濃縮鈾與導彈功能