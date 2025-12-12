不刪留言「台灣是國家」 義網紅「挺台」損失百萬業配

台北市 / 綜合報導

一名義大利網紅Davide，同時也是台灣首位的千萬訂閱Youtuber，近期在頻道中揭露，他曾經接下一家手遊廠商的業配，然而在影片即將上架前2個小時，對方卻告知他必須刪除一則，曾經在網路上，寫下「台灣是個國家」的留言，否則將撤回，相當於兩百多萬台幣的贊助；最後Davide堅持不刪，自行吸收所有損失，影片一出讓許多網友大讚他的愛台，甚至湧入捐款潮。

熟練的指法，將音符發揮的淋漓盡致，義大利網紅Davide，是網路上，擁有1360萬訂閱的Bass手，也是台灣首名突破，千萬訂閱Youtuber。 精湛的演奏技巧，以及別出心裁的實驗影片，加上2022年，和台灣籍妻子結婚，都讓他累積不少人氣，沒想到近期，他卻在網路上，分享與一家手遊公司，不愉快的合作經驗，而這一切都跟台灣有關係。

義大利網紅Davide說：「他們希望我刪掉一則Youtube留言，更具體的說，是這則留言。」原來是這則5年前的留言，說台灣是個國家，但當時卻被手遊公司要求刪除，否則就要終止合作，而其實對方給出的業配條件，十分優渥，包含影片及抽獎經費，總價值超過7萬5000美元，相當於234萬台幣，而刪除留言的要求，是在他影片，即將上傳的兩個小時前，Davide在深思後，決定留下台灣是個國家的發言，等同犠牲台幣200多萬的收入。

義大利網紅Davide說：「這個留言也不是政治，那只是地理常識，真的，你只要到Google地圖看就知道了，我守住了我的原則，我的留言，我的言論自由。」民眾說：「一個外國人能夠體認到，台灣是一個國家，並且為了這件事情能夠，犧牲掉他自己原本，可以有的一些收益，我覺得很不簡單，追蹤一下。」

民眾說：「這是一個留言而已，對他來說，刪掉沒有關係的，但他卻把他堅守住，然後丟了一個工作。」影片一出引發多網友熱議，紛紛稱讚，明明是外國人，卻比更多人還要認同台灣，甚至附上大手筆的捐款，引發一陣抖內潮，感謝他對台灣的支持，以及不為五斗米折腰的精神。

