不到八千元的手機！安兔兔跑分 40 萬的 realme 15T 給你前後雙 5000 萬 AI 相機、7000mAh 驚人電量越級登場
realme 宣布全新數字系列成員 realme 15T 即日起正式在台上市，這款首次在台推出的「數字系列 T 版本」，以「越級規格」重新定義入門機市場。realme 15T 將手機體驗推升至新高度，搭載同級機款唯一的前後雙 5000 萬畫素 AI 相機，並配備超大容量 7,000mAh 泰坦電池與 60W SUPERVOOC 超級閃充，解決用戶對影像要求與電量焦慮兩大痛點。此外，它內建 聯發科天璣 6400 Max 5G 處理器，並具備旗艦級的 IP69/IP68/IP66 防水防塵標準，搭配 8GB+256GB 大容量組合，建議售價僅 NT$7,990，即日起在全台 realme 專賣店、電商平台及各大電信門市陸續開賣。11 月 30 日前購買並登錄，還有機會抽中東京雙人自由行大獎。
影像規格創紀錄：前後雙 5000 萬 AI 相機
隨著消費者對入門機型的期待從「堪用」轉向「功能齊全」，realme 15T 在影像規格上實現了大幅度的越級突破，直接將前後鏡頭都升級至 5000 萬畫素 AI 相機，開創了萬元內機種的影像新時代。
豐富 AI 智慧影像功能
realme 15T 的前置鏡頭能提供更細膩且自然膚色的自拍效果；後置主鏡頭則內建多項旗艦級 AI 影像技術，包含：
■ AI 圖像精靈： 結合生成式 AI 技術，使用者只需透過語音或文字指令，即可完成創意的修圖與後製，並支援超過 20 種語言，讓 AI 創作門檻大幅降低。
■ 旗艦級 AI 影像模式： 支援構圖矯正、景晰引擎等技術，無論在白天或夜晚，都能捕捉清晰細膩的畫面。
■ 特殊模式： 內建少見的水下攝影模式，能真實呈現迷人的水下色彩，為戶外愛好者帶來更多拍攝樂趣。
■ 進階 AI 技術： 支援 AI 極夜拍攝、AI 消除 2.0、AI 超高解析度 2.0 等智慧技術，全面提升影像品質與後製效率。
■ 性能續航：7000mAh 泰坦電池搭配 60W 閃充
realme 15T 在性能與續航方面的配置，使其成為萬元內市場的有力競爭者。
超越電量焦慮的頂級配置
新機內建同級機款中最大的 7,000mAh 泰坦電池容量，為使用者提供長時間的續航力，足以應付一整天的追劇、輕度遊戲或外出需求。搭配 60W SUPERVOOC 超級閃充，僅需 31 分鐘即可將電量從 0% 快速充至 50%，兼顧了長續航與高效充電的優勢。
核心散熱與充電優化
realme 15T 搭載了 聯發科天璣 6400 Max 5G 處理器，並配置同級機款中最大的 6,050mm² 氣流 VC 均熱板，有效加速手機降溫，確保在多工處理或輕度遊戲時的流暢體驗。此外，機身還導入入門機型少見的旁路充電技術，透過電源直供主板，降低充電時的熱能累積和電池循環壓力，進一步提升使用壽命與穩定性，同時也支援反向充電功能，可即時為周邊裝置補電。
極致防護：旗艦級 IP69、IP68、IP66 標準
realme 15T 在防護等級上展現了「敢越級」的精神，提供了旗艦級的防水防塵保護，大幅增加了日常使用的安心感。
三重旗艦級防護標準
realme 15T 支援 IP69、IP68 及 IP66 三重防水防塵標準，確保無論是日常潑濺、戶外登山、甚至是在水下進行短暫拍攝，手機都能從容應對，提供可靠的守護。
輕薄手感與舒適螢幕
儘管電量大幅升級至 7,000mAh，realme 15T 仍保持了極致輕巧的機身。其中「鈦空灰」版本機身厚度僅 7.79mm、重量約 181g，實現了強勁續航與輕薄手感的完美平衡。螢幕方面，搭載 6.57 吋 AMOLED 護眼螢幕，支援 120Hz 更新率與同級最高的 2,160Hz PWM 高頻調光，有效降低長時間使用造成的視覺疲勞，即使在戶外烈日下，高達 4,000 尼特的峰值亮度也能確保畫面清晰顯示。
realme 15T 上市與購機優惠資訊
realme 15T 提供「月輝銀」與「鈦空灰」兩款配色，均搭配 8GB+256GB 大容量組合，建議售價為 NT$7,990，即日起上市。
銷售通路： 全台 realme 專賣店、realme 官方網路商店、蝦皮官方旗艦店、momo 購物網、PChome 24h 購物平台、全台各大電信通路及經銷門市。
首購抽大獎： 即日起至 11 月 30 日前購買 realme 15T 並完成活動登錄，即可參加抽獎，有機會獲得總市值達 NT$45,000 的東京雙人自由行 5 日及晴空塔夜景門票。
總結：入門機市場的強勢挑戰者
realme 15T 憑藉其 聯發科天璣 6400 Max 5G 處理器、7,000mAh 泰坦電池、前後雙 5000 萬畫素 AI 相機以及旗艦級 IP69/IP68/IP66 防水防塵等「越級規格」，無疑為萬元內的入門機市場樹立了新的標竿。它成功地在輕薄機身與強大續航之間找到平衡，同時透過 AI 影像技術滿足消費者對攝影的要求，是追求高 CP 值與全方位均衡體驗的消費者，不容錯過的強力選擇。
若想知道更多 realme 產品的最新資訊與深入評測，歡迎鎖定 俏媽咪玩 3C 部落格 以及粉絲團等社群。你對 realme 15T 的超大電量與前後雙 5000 萬鏡頭哪個規格最感興趣呢？歡迎在底下留言，與其他網友分享你的看法與疑問，讓我們一起討論這台「萬元內最強規格」的手機吧！
