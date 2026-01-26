三星最近真的太寵粉了，竟然推出了一款不到六千元就能入手的 5G 新機 Galaxy A07 5G

大家對 A 系列一定不陌生，畢竟前代 A06 可是去年的全球熱銷常客，這次新機不僅承襲了超高 CP 值的優良傳統，規格還直接開外掛，趕快跟著我一起看看它有哪些厲害的地方吧！

不到六千元的手機？三星 Galaxy A07 5G ：6000mAh 超大電量簡直是追劇神器！

滿分大螢幕搭配 120Hz 絲滑體驗

第一眼看到 Galaxy A07 5G，最先被吸引的一定是那塊 6.7 吋的超大螢幕！對於我們這種沒事就想刷個 Reels、看個 YouTube 或是追劇的人來說，大螢幕就是正義啊！更驚喜的是它還支援了 120Hz 的螢幕更新率，這在同價位手機中可以說是很有誠意了，不管是滑社群動態還是玩小遊戲，畫面都流暢到不行，完全不會有那種卡卡的遲鈍感～

不到六千元的手機？三星 Galaxy A07 5G ：6000mAh 超大電量簡直是追劇神器！

（圖片為AI生成）

超猛電量讓你徹底告別行動電源

你有沒有手機電量焦慮症！Galaxy A07 5G 這次直接塞進了 6,000mAh 的超大電池，這規格真的太瘋狂了～就算你跟我一樣是手機重度使用者，整天瘋狂拍照、錄影、回訊息，到晚上回家可能都還有一大半的電力，出門旅行再也不用背著沉甸甸的行動電源，那種安全感真的懂得都懂！

不到六千元的手機？三星 Galaxy A07 5G ：6000mAh 超大電量簡直是追劇神器！

旗艦級 AI 功能竟然下放到親民機

最讓我覺得神奇的是，這次三星把超好用的 AI 功能也帶到了這款親民機上！像是出門逛街看到路人穿的衣服很好看，或是在影片裡看到想買的包包，只要用「搜尋圈」功能搜一下，馬上就能找到連結

甚至連 Gemini Live AI 都有，如果你今天約會不知道怎麼穿搭，直接打開鏡頭問它，它就能給你最即時的建議，根本就是隨身帶了一個造型顧問！

長久守護的超耐用安心保證

如果你買手機是希望能用很久的人，那 Galaxy A07 5G 絕對是你的首選

它不僅採用了堅固的康寧第五代大猩猩玻璃，還具備 IP54 的防塵防水，遇到突然的小雨也不用慌張！更感人的是三星承諾了 6 代作業系統升級與 6 年的安全更新，這代表這支手機可以陪你走過好長一段歲月，真的能感受到三星想讓大家「買得安心、用得長久」的誠意～

不到六千元的手機？三星 Galaxy A07 5G ：6000mAh 超大電量簡直是追劇神器！

裸光紫美出新高度的夢幻外型

三星的手機在外型設計從來不會讓人失望！這次 Galaxy A07 5G 推出了「酷潮黑」跟「裸光紫」兩個顏色。雖然說黑色是經典百搭，但我個人真的私心強力推薦「裸光紫」！那個紫色調得非常高級，在光線折射下會帶一點點珍珠般的柔和光澤，拿在手上既亮眼又不會太張揚，完全就是仙氣滿滿～而且雖然它是 6.7 吋的大螢幕，但機身線條處理得很俐落，女生單手握起來的舒適感也可可，拍照拿來當穿搭配件超級加分！

不到六千元的手機？三星 Galaxy A07 5G ：6000mAh 超大電量簡直是追劇神器！

（圖片為AI生成）

小結：該選 A07 5G 還是進階機型？

最後大家一定會糾結，我該選這支還是更高級的 A 系列呢？如果你預算有限，或是想買給長輩、孩子當第一支 5G 手機，甚至是需要一支電力極強的副機，那麼 NT$5,990 的 Galaxy A07 5G 絕對是目前的性價比之王！它的 5,000 萬畫素主鏡頭拍風景、拍食物都很夠用

但如果你是非常在意極致遊戲效能，或是需要專業級長焦鏡頭的人，那可能就要往 A35 或 A55 去看惹

但對大多數人來說，A07 5G 給的功能已經超過它的身價了，二月初開賣時大家記得去摸摸看那個夢幻的「裸光紫」喔！

你們覺得 Galaxy A07 5G 的CP值怎麼樣呢？歡迎在下方留言和我分享呦！

