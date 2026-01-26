不到六千元的手機？三星 Galaxy A07 5G ：6000mAh 超大電量簡直是追劇神器！
三星最近真的太寵粉了，竟然推出了一款不到六千元就能入手的 5G 新機 Galaxy A07 5G
大家對 A 系列一定不陌生，畢竟前代 A06 可是去年的全球熱銷常客，這次新機不僅承襲了超高 CP 值的優良傳統，規格還直接開外掛，趕快跟著我一起看看它有哪些厲害的地方吧！
滿分大螢幕搭配 120Hz 絲滑體驗
第一眼看到 Galaxy A07 5G，最先被吸引的一定是那塊 6.7 吋的超大螢幕！對於我們這種沒事就想刷個 Reels、看個 YouTube 或是追劇的人來說，大螢幕就是正義啊！更驚喜的是它還支援了 120Hz 的螢幕更新率，這在同價位手機中可以說是很有誠意了，不管是滑社群動態還是玩小遊戲，畫面都流暢到不行，完全不會有那種卡卡的遲鈍感～
（圖片為AI生成）
超猛電量讓你徹底告別行動電源
你有沒有手機電量焦慮症！Galaxy A07 5G 這次直接塞進了 6,000mAh 的超大電池，這規格真的太瘋狂了～就算你跟我一樣是手機重度使用者，整天瘋狂拍照、錄影、回訊息，到晚上回家可能都還有一大半的電力，出門旅行再也不用背著沉甸甸的行動電源，那種安全感真的懂得都懂！
旗艦級 AI 功能竟然下放到親民機
最讓我覺得神奇的是，這次三星把超好用的 AI 功能也帶到了這款親民機上！像是出門逛街看到路人穿的衣服很好看，或是在影片裡看到想買的包包，只要用「搜尋圈」功能搜一下，馬上就能找到連結
甚至連 Gemini Live AI 都有，如果你今天約會不知道怎麼穿搭，直接打開鏡頭問它，它就能給你最即時的建議，根本就是隨身帶了一個造型顧問！
長久守護的超耐用安心保證
如果你買手機是希望能用很久的人，那 Galaxy A07 5G 絕對是你的首選
它不僅採用了堅固的康寧第五代大猩猩玻璃，還具備 IP54 的防塵防水，遇到突然的小雨也不用慌張！更感人的是三星承諾了 6 代作業系統升級與 6 年的安全更新，這代表這支手機可以陪你走過好長一段歲月，真的能感受到三星想讓大家「買得安心、用得長久」的誠意～
裸光紫美出新高度的夢幻外型
三星的手機在外型設計從來不會讓人失望！這次 Galaxy A07 5G 推出了「酷潮黑」跟「裸光紫」兩個顏色。雖然說黑色是經典百搭，但我個人真的私心強力推薦「裸光紫」！那個紫色調得非常高級，在光線折射下會帶一點點珍珠般的柔和光澤，拿在手上既亮眼又不會太張揚，完全就是仙氣滿滿～而且雖然它是 6.7 吋的大螢幕，但機身線條處理得很俐落，女生單手握起來的舒適感也可可，拍照拿來當穿搭配件超級加分！
（圖片為AI生成）
小結：該選 A07 5G 還是進階機型？
最後大家一定會糾結，我該選這支還是更高級的 A 系列呢？如果你預算有限，或是想買給長輩、孩子當第一支 5G 手機，甚至是需要一支電力極強的副機，那麼 NT$5,990 的 Galaxy A07 5G 絕對是目前的性價比之王！它的 5,000 萬畫素主鏡頭拍風景、拍食物都很夠用
但如果你是非常在意極致遊戲效能，或是需要專業級長焦鏡頭的人，那可能就要往 A35 或 A55 去看惹
但對大多數人來說，A07 5G 給的功能已經超過它的身價了，二月初開賣時大家記得去摸摸看那個夢幻的「裸光紫」喔！
你們覺得 Galaxy A07 5G 的CP值怎麼樣呢？歡迎在下方留言和我分享呦！
🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！
更多電獺少女報導
出門｜三星 Galaxy Z TriFold 在台上市！三摺疊旗艦以工藝、效能與 AI 開啟行動裝置新世代
三星 Galaxy S26 Ultra 充電速度可能升級？爆料新發現 !
三星 Galaxy S26 系列情報曝光！時隔四年 Exynos 回歸？！三大傳聞帶你一次看
iPhone 18 夢幻規格全曝光！首款摺疊機 iPhone Fold 真的要來了，12GB 記憶體與 5G 衛星通訊讓你的手機變身未來科技！
三星 Galaxy A17 5G 亮相，規格升級預計 8 月下旬上市！
其他人也在看
守護毛孩與長輩！水星網路 Mercusys MC230 與 MC510 智慧攝影機讓你輕鬆入手
出國旅遊或平時上班時是否擔心家中狀況？ 水星網路 Mercusys 推出兩款全新智慧攝影機產品，分別是針對室內環境設計的 MC230 室內 AI 智慧旋轉式 Wi-Fi俏媽咪玩3C ・ 8 小時前 ・ 發表留言
白雁時尚氣功「2026乘運饗宴」 近400學員共探新年氣運
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導 白雁時尚氣功25日晚間於新北市靚點飯店舉行年度重點活動「2026乘運饗宴」，吸引近400名學員到場參與。活動由白雁氣功掌門人白雁老師親自解析2026年整體氣運走向，並特別邀請佛教大慧法師與天主教林神父共同為現場祈福，透過跨宗教的祝願形式，傳遞安定人心的正向力量。整體活動結合身心修煉、文化藝術與生活智慧，展現當...匯流新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
【寒假特產？】《魔法公主》特別場出現「吵鬧、踢椅兒童」！美麗華致歉補償超大氣
於 1997 年推出、由宮﨑駿執導、久石讓配樂之經典動畫電影《魔法公主》於上周末推出 IMAX 4K 紀念版重返全台大銀幕，美麗華影城為此舉辦《魔法公主》 特別場活動，沒想到首日入場粉上報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
Clawdbot 爆紅掀 Mac mini 搶購熱潮！開源 AI 助理可記憶 + 主動提醒 + 代你操控電腦，不用堆伺服器都能玩
Clawdbot 近日再開源社群爆紅，因門檻極低一度帶動 Mac mini 被瘋搶。該 AI 主打在 WhatsApp、Telegram、Discord、Slack 等通訊 App 直接對話，並透過 Gateway 長駐運行，做到持續記憶同代你執行電腦任務，入門亦可用平價 VPS 長開。Yahoo Tech ・ 10 小時前 ・ 發表留言
微軟推新一代AI晶片 採台積電3奈米製程
（中央社舊金山26日綜合外電報導）微軟今天發表第2代自研人工智慧（AI）晶片，同時還提供一套軟體工具，目的在挑戰輝達在開發者圈內最大的競爭優勢之一，而這款名為Maia 200的晶片將採用台積電3奈米製程打造。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
2026話題跑鞋、設計心機全拆解！女神舒華欽點這雙、顏值腳感都太犯規
跑鞋推薦：SKECHERS AERO BURST話題度自帶聚光燈的SKECHERS AERO BURST。當舒華站上形象拍攝現場時，畫面本身就已經很有說服力—不是競技場上的全力衝刺，而是「把跑鞋穿進生活裡」的自然狀態。AERO BURST 在設計上最迷人的地方，就是會忘記自己穿的是一雙專業跑鞋。雙密度 HY...styletc ・ 16 小時前 ・ 發表留言
邊佑錫同款「799元」獨家組合超難搶！男神御用腮紅#05、黑蜜潤唇膏居然在巷口康是美就有賣
邊佑錫靠小花腮紅打造出「純淨男神感」在品牌形象照中，邊佑錫展現了多種令人屏息的妝容質感，像是邊佑錫在穿著白襯衫時使用的珊瑚粉色調讓他原本就白皙的肌膚透出一種自然的好氣色，就像是剛運動完後的紅潤，完全沒有粉感。康是美小花腮紅從1,200元降到700元讓粉絲直呼省錢...styletc ・ 15 小時前 ・ 發表留言
Jisoo同款Dior新包清單！2026最新話題包款、價格一次整理
身為 Dior 迷，一定有發現品牌最近的風格悄悄變了！在新任創意總監 Jonathan Anderson 掌舵下，最新 2026 春夏系列包款不只保留 Dior 一貫的優雅輪廓，還多了幾分年輕、浪漫又帶點玩味的氣息，從細節設計到整體比例都讓人眼睛一亮。無論是重新演繹的經典包型，還是首次亮相的全新設計，都迅速成為時尚圈關注焦點。本篇就幫你一次整理 Dior 最新包款重點清單，帶你快速掌握本季最值得入手的話題新作。BEAUTY美人圈 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
女星同款配件搜出來！高允貞、Jennie、Jisoo、孫藝珍…金世正這顆水桶包，實用到秒心動
女星同款配件：高允貞近期熱播韓劇《愛情怎麼翻譯》，高允貞在第六集中戴上的MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 經典 LOGO羊毛貝雷帽，一出現就讓人默默截圖。沒有過多裝飾，卻因為比例與細節剛剛好，成功把角色的溫柔、日常與一點法式隨性感全部兜在一起。這頂貝雷帽就像劇情裡的情...styletc ・ 20 小時前 ・ 1則留言
DC漫畫總裁分析美日漫差異：日漫「有結局」、種類不只有超級英雄
最近 DC 漫畫總裁兼首席創意總監 Jim Lee 造訪日本，在接受媒體「日經XTrend」專訪時，討論了美式漫畫與日本動漫之間的差異。Lee 作為曾一手打造漫威《X戰警》銷量神話、現今掌舵 DC 宇宙的美漫傳奇人物，他直接承認日本動漫目前在全球市場的強勢地位，從創作者的角度分析了兩者結構上的根本不同，認為這正是目前美漫需要學習的地方。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
這隻「AI龍蝦」讓Mac mini賣到缺貨！Clawdbot是什麼？跟ChatGPT、Gemini有何不同？要收費嗎？
開源新星Clawdbot讓AI長出手腳，只要傳則訊息，就能遠端整理電腦檔案、回覆信件。這隻標榜「能做事」的龍蝦助理，甚至讓Mac mini賣到缺貨？數位時代 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
飛韓國注意！「5家航空」新制上路，今起機上全面「禁用行動電源」
南韓多家航空公司同步升級飛安規定。包含大韓航空、韓亞航空等5家航空，26日起全面禁止旅客在機艙內使用行動電源充電，國際航線也一體適用造咖 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
看似活得精緻，其實全身穿搭都等打折的星座TOP4：天秤愛精打細算，「這星座」是隱形折扣殺手
表面看起來光鮮亮麗，衣服包包鞋子都很有品味，但其實心裡都有一個小秘密——全都等打折再下手。那些精緻的外表背後，藏著的是精打細算的心思，以及對「划算感」的執念。以下這些星座，是隱形的折扣殺手，逛街時比誰都冷靜，也比誰都狠。bella儂儂 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
感冒藥水別倒馬桶！藥師揭「正確處理過期藥品方式」 亂丟恐傷身
農曆春節要到了，不少家庭開始進行年前大掃除，清理家中堆放已久的過期藥品或未服用完的藥物。不過，食藥署與藥師提醒，藥品並非都能隨手丟進垃圾桶，若處理方式不當，恐怕對環境或人體安全造成風險。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1則留言
頂尖1%的人都怎麼用AI？一次看懂「DRAG框架」：怎樣聰明偷懶？哪些必須自己做？
YouTube頻道「theMITmonk」提出AI應用四步框架，從智慧懶惰到智慧健身房，鼓勵你區分工作曲線，外包瑣碎任務，專注有價值的創新。數位時代 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
《營建股》子公司經典遭駭 德昌回應了
【時報-台北電】德昌(5511)代重要子公司經典國際股份有限公司公告網路資安事件說明。 德昌表示，子公司經典公司資訊系統遭受駭客網路攻擊後，立即啟動相關防禦機制，避免影響資安安全，初步評估對公司營運尚無重大影響，將持續密集監控，並強化網路與資訊基礎架構之管控，以確保資訊系統安全。(編輯：龍彩霖)時報資訊 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
鳥山明親自構思！《七龍珠》全新遊戲企劃《AGE 1000》曝光！_電玩宅速配20260126
《七龍珠》全新遊戲企劃《AGE 1000》最近釋出了首支預告影片，遊戲主角是一位擁 有變身為超級賽亞人能力的銀髮少年，而畫面中短暫出現了悟空的剪影，暗示他很有 可能跟悟空有血緣關係。 相信大家都知道《七龍珠》故事年份是以「Age」來計算，像是原作《七龍珠》 （Dragon Ball）始於Age 749，而《七龍珠Z》（Dragon Ball Z）的「和平世界篇」 則在Age 784落幕。因此，《AGE 1000》劇情很有可能發生在Z篇結束216年後的一個 全新未來世紀。 值得一提的是，這次的全新主角是由已故傳奇漫畫家鳥山明親自設計，據說遊戲故事 也極可能由他撰寫。上一次老師如此深度參與劇情的《七龍珠》遊戲，已經是多年前 的《Dragon Ball Online》。 《AGE 1000》預計2027年推出，更多情報預計於4月18日至19日，在美國舉行的 「Dragon Ball Games Battle Hour 2026」活動中揭曉，粉絲們記得持續關注後續消 息喔。 © Bandai Namco Entertainment Taiwan Ltd. All Rights Reserved.電玩宅速配 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
金馬年紫微運勢揭秘！財運旺不旺？桃花開不開？健康穩不穩？
迎接金馬年，準備好展開全新的精彩篇章了嗎？財運、桃花、健康，誰將成為你的強勢亮點？科技紫微網將為你解鎖專屬的紫微運勢，搶先掌握年度關鍵！科技紫微網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
2026開局VCA首推12星座手鍊＋可選長度的圓墜項鍊！售價與工藝細節一覽
仰望天際、觀測星座與自我探索有著深刻連結，而這項浪漫儀式的啟發之於梵克雅寶VCA（Van Cleef & Arpels），則是自1950年代起創意將西洋十二星座符號化作珠寶圖騰語言，持續推出相關作品。迎接2026年，也持續這項「傳統marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
彰化皮蛇疫苗傳出「千元代排隊」 衛生局：最高罰25萬！
彰化縣政府於1月20日正式啟動帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗補助計畫，除低收入戶、中低收入戶長者全額免費，還有限額補助1萬人讓長者可用6000元價格施打原價17000元的帶狀疱疹疫苗，形同現省1萬多元，因此吸引大批長者冒著刺骨寒風排隊，沒想到許多人撲空，引發強烈抱怨，釀成「皮蛇疫苗之亂」。衛生局緊急開會後，決定不再分批分流，直接將剩餘名額全數釋出，自26日起開放預約至額滿為止，並統一發放號碼牌時段，盼能減少民眾熬夜排隊的辛苦。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言