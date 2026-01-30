不到千元精品香？居家沐浴品牌MOODO 重新定義日常療癒時刻

▲MOODO沐兜以香氛為核心的洗沐體驗，透過法國調香師讓日常洗沐也能擁有近似精品香水的氣味質感，成為近來社群熱議的高CP選擇。

社群網友狂推「精品級平替款」

【記者 陳姿穎／台北 報導】隨著居家生活風格受到重視，洗沐產品的選購標準正悄然轉變。相較過往以清潔力或品牌知名度為主要考量，近年消費者開始將「氣味質感」視為洗沐產品的核心價值之一。近日，社群平台Threads就有一則關於香氛洗沐的討論熱度攀升，也反映出市場對「平價卻具高質感香調」產品的高度關注。

▲一名網友在分享到朋友家作客的經驗，形容一進門就聞到宛如精品香水般的焚香、檀香木質調香氣，引發網友熱烈討論與轉傳。

該篇貼文源自一名網友分享拜訪朋友的生活經驗，形容一進門便聞到帶有焚香與檀香調性的木質氣味，直覺聯想到A牌高端香水，甚至被誤認為與其中一款知名香調相近，後續得知香味實際來自洗沐用品後，引發大量網友討論與轉傳。

在一串熱議中，有網友提及「輕盈的焚香感其實非常難處理」，也有使用者分享實際體驗，認為該產品「檀香調性乾淨、不厚重，洗後香味自然停留」。更有香水愛好者直言，若洗沐產品能呈現接近精品香水的氣味表現，將大幅降低日常使用的心理門檻。

引發話題的居家沐浴品牌MOODO沐兜，產品線以香氛作為洗沐體驗的核心元素，透過法國調香師調製，將焚香、木質等較少見於平價洗沐產品的氣味元素，導入日常使用情境中，回應消費者對高CP香氛體驗的需求。

在產品設計上，MOODO沐兜以「氨基酸香氛沐浴凝膠」與「積雪草外泌體香氛乳液」為核心雙品項，主打溫和清潔、保濕修護與香氣留存之間的平衡。配方嚴選多重親膚保養成分，有溫和的氨基酸讓洗澡後肌膚更舒暢，以及近年當紅的外泌體保養成份，結合來自法國調香師特調，讓每日洗沐不只是清潔步驟，更成為一段放鬆身心的香氛儀式，全系列共推出四款香調，涵蓋花香與木質調性，提供消費者依心情與季節自由選擇。

為回應節日送禮與日常補貨需求，品牌近期推出1+1香氛沐浴限定組合，內含「氨基酸香氛沐浴凝膠」與「積雪草外泌體香氛乳液」，獨家於LINE購物上架，無論自用或贈禮皆具吸引力。此外，MOODO沐兜亦推出作為常態販售的 「巾心挑選禮盒」，禮盒內含舒芙蕾浴巾與毛巾組合，織品選用銀離子抗菌與高吸水纖維，並於包裝中噴灑品牌經典香氛，成為不少消費者心中兼具實用性與質感的生活選物。（照片業者提供）

