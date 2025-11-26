不到早上8點就排隊！Costco黑五提前開門引爆搶購潮

黑色星期五檔期開跑，Costco全台多家門市已出現罕見的人潮潮湧。根據《Costco好市多 商品經驗老實說》社團大量網友分享，南崁店特價 249 元的黏土組在活動第一天即被掃購一空，引發不少父母哀嘆「下班去就沒了」。也因為熱賣速度太快，不少網友才發現本週 Costco 全台門市都提前於早上 8 點開門，導致排隊潮一早從停車場就開始累積。

不少民眾表示，以往平日晚間賣場走道仍能輕鬆通行，但黑五首日卻「連推車都無法轉身」，服飾區甚至有網友形容為「戰場」。熱門商品包含黏土組、尿布、衛生棉、電動牙刷、Dyson家電、BOSE音響等，都在首日晚間出現接近售罄的情況。有網友分享，他在 7 點多到賣場就看到隊伍排到門口，甚至有人一次扛走多組黏土。

不少家長搶買的尿布與衛生棉系列，也因折扣明顯，成為本次黑五「必買清單」。其中衛生棉褲 599 元、平均一片約 14 元；也有人指出 Dyson 吹風機「不到九千」、部分電器價格比雙11更便宜，引發許多網友懊悔「早知道昨天就來」。

↑（圖片翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB）

至於黑五是否補貨？網友詢問現場工作人員後回報，多數商品「售完為止」，但也有部分品項表示會陸續補貨，且每日可能出現新品，鼓勵想搶便宜的民眾「多跑幾趟、碰碰運氣」。

有網友表示，黑五期間賣場雖然人潮爆滿，但義交與現場動線安排順暢，結帳速度「沒有想像中卡」。也因此不少人表示，為了買到心儀商品，「今晚可能還要再跑一趟」。

