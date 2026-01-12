不到黃山恨不消
旅行就是將自己野放回山川大海
從太平山到黃山，從蘭陽溪到新安江，其實，只是一日的光景與風景。
我在想，應該可以將它們放在一起，就像趙孟頫，將兩座距離七十多公里的華不注山與鵲山，合成一幅〈鵲華秋色圖〉讓乾隆皇帝一頭霧水：「昔覽天水是圖時。不信名山能竝美。今登濟城望兩山。初謂何人解圖此。」是的，現實上是不可能同時看到，但它們可以並存，為了美的需要，他終於懂了。
而所謂旅行，就是將監禁在時間刻度裡，仄窄沙漏的細沙，野放回無限遼闊的山川大海中。
■遇見黃山挑夫
為了描摹黃山雲霧松濤之美，大清早五點就起床。
黃山，我又回來了，四百年後的精魂，又搭著纜車回來了，出發前熟讀〈徐霞客遊記〉兩篇黃山記。
他兩次遊遍黃山，讓我錯覺此地一山一谷、一松一石，都是似曾相識，彷彿多年老友，卻又百年不見。
經排雲亭，穿梭絕壁石縫間，遵照徐霞客出發前的再三叮嚀，終於在一座巨巖頂上找到了。
趕緊速寫那一株盤根虬幹，如箭矢般，作勢急欲奔向雲海的小小松。
朝饔食畢，六點。上石階，略有坡度，微喘，前面迎來挑夫兩位。
他們肩上各有一根竹扁擔，擔的兩端都留有止滑槽，一端懸掛鋼樑，另外手中還握有一根支架棍，棍頂一端有鐵箍，方便頂住扁擔的另一端， 也方便休息、喘息。
問工資？「算公斤，一公斤一元。」
「一趟兩百公斤，兩百元。」
「最多兩趟。」
「另有補貼三百元，一月六千元。」
我恍然大悟，原來山上餐桌的一飯一菜，旅舍的一石一磚，都是這樣擔上來的。
沿山路石階都會遇見挑夫，他們兩邊都挑著重擔，左搖右擺、走走停停，突然，一陣迷霧，我看見他們肩上挑的，竟然左邊是父母，右邊是妻兒。
■不到黃山恨不消
午後，遊西海大峽谷，一邊懸崖陡峭如壁，一邊深谷茫茫無底，偶有松頂露出，忽又淹沒於雲霧之間。
有時雲霧又倏然散去，谷底瞬間一目了然，草木雨洗霧梳，綠鮮如翡翠琉璃。
夜晚，在飯店酒館小酌，超商買黃山紀念木手杖二十元，寫生時溜滑到深谷中了，正嘆可惜，下一刻，突然又聽見有人驚呼，「掉下去了」，還好，只是手機。
礦泉水八元，想起，這些都是汗水蒸餾的，不敢言貴。回旅舍，手杖刮去了紀念兩字，用小狼毫順著黃山兩字繼續書寫：
「黃山煙雨浙江潮，未至千般恨不消
到得還來別無事，黃山煙雨浙江潮。」
剩有餘墨，再補上一人斜倚松石，就像東坡癡心於廬山，我也愛戀著黃山。
因為我在千峰蒼茫與萬松溼翠中，找到了墨涵七彩，筆蘊八色。也在深谷狹道與山巖壁立間，找到了幻化無窮的心靈丘壑。
■猴兄四百年後，依然端坐懸崖
五點半起來，欲步行至清涼台，但半路就放棄了（太遠），經團結松欲寫生，墨磨好了，卻又放棄了（太複雜，冊頁太小擠不下）。
只好就近畫遠方一排松樹，從左方列隊而來，右邊一顆大松也只能勉強露出三、四根小枝幹，左側一點點主幹。草草數筆，凌亂不堪，回去再收拾吧！
約九時，從旅舍出發，經北海飯店、獅子林飯店，無意間，卻真的走到了清涼台，沒有爬到猴子觀海處，只能遠望那隻石猴。
前世今生，想不到猴兄別後四百年，意猶未盡，依然端坐在懸崖邊，觀賞雲海。
忽然發現身旁，有石猴兄的後代子孫，在一旁圍繞，牠們攀爬到石欄杆上，穿梭在遊客之間。
接近午時。與黃山道別。
回時路與來時路，其實是同一條，搭雲谷索道坐園區車，老松伸直脖子，揮長臂相送，矮竹如群童，結伴歡呼，一路相送到湯池、大門口。
■先天患有文房病
午後，山腳下擇一餐館，有臭鱖魚、石耳燉石雞，還有嚇人一跳，竟然長毛的豆腐等多樣。這些地方風味，傳承了千百年，依舊存留在鼻、舌、脣、齒、之間，它們不會隨著時間而流逝或沖淡，就像一首琅琅上口的唐詩，永遠縈繞在民族記憶的深處。
未時出發，往宏村，路上望見一座明代亭閣式廊橋，靜靜地躺在溪流田野間，古樸典雅，雖歷經風霜五百餘年，依舊風韻猶存、亭亭玉立。
春光流轉、午夢誰邊？車內搖搖晃晃，恍恍惚惚，滿眼白牆黑瓦，一色徽派建築，整個視窗穿越時空，進入明朝模式。
走過平湖畫橋來到書院、月沼，啊！戲台都已經搭好了，布景也維妙維肖，只等待才子佳人粉墨登場。
湖邊雨霧迷濛處，忽然望見，歷朝歷代才子佳人們，濃妝艷抹，紛紛擺拍上傳，漢服店前人流絡繹不絕，家家生意興旺。
有書店賣筆墨紙硯，試墨，都不佳。
問：哪一種墨最好？
答：就這種「胡開文徽州墨廠五十周年紀念」
手頭沉重，有香氣，但仍嫌濃香，略刺鼻。
買三枝狼毫小楷（紅木狼毫與純尾小楷），又想買冊頁。
問：可試用否？
答：可。
拿出試用樣本，卻嫌吸水過快，咬筆。又欲買一方歙硯（我有文房病），皆不滿意，紋飾過多雕琢繁複。（我喜歡宋代簡單的抄手硯或箕樣硯）。
■續下一首，前世未完的詩篇
相約晚膳，在一棵五百年楓楊樹旁，一邊用餐，一邊觀賞對面那一棵也是五百年的老銀杏 。
感覺它們像一對戀人，將精魂深埋於樹底，五百年來，他們每日相看儼然，卻終無一言一語。
或許滿天飛舞的花與葉，就是他們互傳的錦書魚雁，悠悠歲月，似水流年，五百年後，那一位前朝的書生，又將從大樹下重新還魂。
書生走進了汪家大宅。
「三間迴廊，九個天井，六十多個房間，一百三十六根木柱」
（許多導遊、直播主沿路盡責介紹）
「轉過這芍藥欄前，緊靠著湖山石邊」
（遠處似乎傳來〈遊園驚夢〉的抖音聲響）
來到了後花園，來到了小姐二樓的書房，趁她睡夢猶疑之際，在畫案上，南宋龍泉小梅瓶裡，瓶插了一枝含苞的紫槿花，並提筆續下一首，他們前世未能完成的詩篇。
「村中習俗：喜事花轎繞紅楊樹三匝，祝百年好合」
「喪事棺槨繞銀杏樹三匝，以辭別鄉梓。」
（這是我臨行前在網路做的功課，多令人神往的習俗啊）
如此生、老、病、死，這裡每一個人的一生，都像是一齣戲，在這古老的村落，每天上演著。
■七峰草堂汪士慎
「前世不修，生在徽州，十五、六歲，往外一丟。」 ＜徽州俗諺＞
清晨，從客棧巷弄一路往裡走，好長、好長，好靜、好靜，有幾座小庭院都種植了花草，有一處小亭閣池裡種荷花，走到盡頭，遇到很深的排水溝，和一條大馬路橫梗。
就地坐路邊，對著前面一處小坡地寫生，黃土坡地種有各色青蔬，疏疏落落，也有斜插的瓜藤架，但季節未到，架上空蕩蕩的。
吸引我的其實是最後面三排竹林，首先從最濃密的左側，漸漸往下、往右延伸。
第二排翠竹交錯接續著，掩映在菜畦中間，如聖誕節的綠色緞帶般，將原本平淡枯黃的坡地，點綴著綠意盎然。
第三排則往右邊淡淡遠去，逐漸消失在迷濛晨霧中，也消失在我的寫生冊裡。
感覺到似乎有一個人在看著我，遠遠的，腦海中瞬間浮出一個人物──應該是揚州八怪的汪士慎吧！
我知道只有他住在附近，黃山湯口鎮下的富溪鄉，跟我一樣喜歡攜帶著一方小小，三指寬的抄手歙硯，還有一隻小狼毫，一條尾指般粗細的小徽墨。
在山邊竹樹茂密處，或溪流蜿蜒小橋橫臥處，就坐地欣賞，磨墨寫生。
雖然時常流連山野風光，只可惜生在窮鄉僻壤，三十五歲，只好也往外一丟，這一丟，丟到揚州去賣畫了。
七峰七丈人，不巾亦不襪。偃蹇立篔簹，淒冷逼毛髮。 ──馬曰琯＜街南書屋十二詠＞
那一年，我與兩位「歪仔歪詩社」顧問，京城四少之一──收藏家小章、詩人零雨，還有社員詩人曹尼，以及美桂、泰榕兩位文友，騎著飛天神鶴，來到了繁華的揚州，來到了東關街「街南書屋」的「小玲瓏山館」，來到了「七峰草亭」，那是你被馬家兄弟，盛情邀請，看管梅花的住處，尋找你昔日的蹤影。
但見亭臺樓閣，水池花木、紅藥藤花，幾經戰火摧殘，已不復當年舊貌，現已經翻成客棧，簇新亮麗。
想要會一會，名震江南詩壇的「邗江詩社」，那裏有杭世駿、姚鼐、蔣士銓、厲鶚等詩壇頂尖一流高手，偶爾，你們幾個揚州八怪的畫家，你和高翔也時常被邀請，參加詩酒盛會，就像我們「歪仔歪詩社」。
我最喜歡你畫於雍正十二年的，那套八幅〈絹本山水冊〉畫中大都有一植杖老翁，或立兩株老樹間、或正前往竹亭，或臨石橋看秋水紅葉、或藏山坳踽踽獨行，或坐於竹籬花垣，瓦舍茅屋，書齋畫案前展卷研墨，或與友人共話於枯木竹石下，最後落款：「甲寅八月七峰草堂汪士慎寫」。
雖然，那時身不由己，寄寓揚州鹽商東關街最繁華，富麗的園林中，但筆下卻是山陵低矮、田野曠遠，林木稀疏、小溪蜿蜒，流露出濃濃的思鄉情懷，道道地地的徽州風韻。
恍惚之間，竹籬背後隱隱約約，有一頂斗笠出沒，剛剛，或許就是那一位勤奮的老農吧！
■寄蜉蝣於天地
黃昏時往休寧東臨溪鎮，車過一長橋，橫跨不知名的小溪上，問此溪源頭，說是新安江上游。
河水清澈，有溪魚溪蝦，沿溪四處閒晃，往上有一叢竹林，黃昏太陰暗，往下走，觸目只見零零落落，瓦房和小菜園。
端坐橋上，拿出一折扇寫生，可惜品質差，不受墨，墨乾後，灰白無層次，只能作罷。
晚膳，另有請隔鄰農婦，到廚房做家常菜，特別為我們製作一道青團，其實就是青草仔粿，如今寒食節早過，鄉下農婦欲展現家鄉風味吧！
夜晚坐庭前觀看小溪，但見圍牆細網上，有許多白色小昆蟲，走近一看，原來是一種非常原始的昆蟲──蜉蝣。
蜉蝣有著前長後短，兩對白色略透明的薄翅，腹部末端，有一對很長的尾毛，牠們大大小小、密密麻麻，沿著溪床河面，紛飛到庭院，不留意就貼在圍網上，成蟲有些甚至沒有內臟，生命苦短，譬若朝露，春夏之交，交配後即亡，終於知道，甚麼是「寄蜉蝣於天地」。
■旅遊，其實就是一場戀愛事件
旅遊，就像一場狂熱的愛戀，與風景與土地與河川與山陵，與古老破舊與新奇陌生，與過去的你，與未來的你。
它能釋放出你日常積累，豪雨肆虐後，水庫儲存過量，無從宣洩澎湃的熱情。
途經陌生地，則處處是驚喜，啊！相見恨晚！
舊地重遊處，往事歷歷，啊！舊情復燃！
雖然山川名勝並不知道，一切都只是你的一廂情願，但是又何妨，豐收的永遠是，大方付出的一邊。
日後，只要收集旅程中三、五張，記憶儲存的影像、圖片，放入萬花筒中，念著咒語，輕輕地搖一搖，經過三面鏡多重、多重的反射，就能繁衍出數萬個回憶的虛像，有如遊歷了一次，夢幻般的天堂。
