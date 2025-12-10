不到一個月同校2起墜樓案！國中女師、男學生魂斷校園…校方：互無關聯

社會中心／陳弘逸報導

新竹縣某國中在不到一個月內，接連發生2起墜樓案。（示意圖／PIXABAY）

新竹縣某國中在不到一個月內，接連發生2起墜樓案，11月底，先是1名女教師遭控不當管教、上課遲到，由校方調整職務平衡身心，卻傳出墜樓憾事；12月初又國三男學生墜樓身亡，對此，校方已啟動「校園危機處理與心理輔導機制」並通報縣府教育處，校方強調，2起事件屬獨立事件、互無關聯，將全面檢視校園安全環境與相關作業流程，研擬改善方案。

第一起案件，發生在11月20日上午8時許，一名女教師不明原因從高處墜樓，送醫不治；據悉，已故女老師任教多年，曾遭投訴遭職場霸凌，又遭控不當管教、上課遲到，校方改調行政職，以利平衡工作與身心，仍釀成憾事。

未料，時隔19天候，於12月8日下午2時許，同所學校就讀三男學生，上課時稱要去廁所，離開教室卻傳出墜樓身亡，警方到場，排除外力介入。

校方接連啟動「校園危機處理與心理輔導機制」同時釐清事件原因，全面檢視校園安全環境與相關作業流程，研擬改善方案。

對此，校方回應，2起事件屬獨立事件、互無關聯，已啟動校安機制進行相關輔導，除協助傷者醫療外，也同步安撫同班與受驚嚇的學生情緒；縣府教育處也介入了解，避免類似案件，再度發生。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

