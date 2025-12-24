不到一半能正常運作！日本陸上自衛隊砸350億採購魚鷹機，「兩大硬傷」讓它妥善率不足40%

日本陸上自衛隊（以下簡稱陸自）過去幾年來，投入巨額預算向美國採購V-22魚鷹運輸機（Osprey），但近期卻爆出該款機型長年處於妥善率低下的問題。根據內部人士透露，陸自現役的魚鷹機隊，平均可執行任務率，已連續多年低於40%，去年（2024）更下跌至36.5%，都顯示出這款高精密科技裝備，在日本面臨嚴重瓶頸和難題。

NHK新聞報導指出，自衛隊是從2020年逐步引進魚鷹機，總計投入約1747億日圓（約新台幣352億元）預算，目前17架編制現役軍機，已於2024年6月全數到位，但是妥善率卻依然毫無改善，持續維持在4成以下的慘淡狀態。

2021年：12.5%（當時僅有4至9架服役）

2022年：33.9%

2023年：34.0%

2024年（最新調查）：36.5%

這個妥善率代表如今17架魚鷹機全數編列狀態下，平均每天能正常執行任務的飛機，只有不到7架。

日本地方媒體受邀登上美軍陸戰隊MV-22魚鷹機參訪。（翻攝自美軍DVIDS系統）

根據最新調查，導致魚鷹機妥善率始終無法提高的原因，「維修狀況」佔22.3%，其次則是各類系統異常、或是警示燈無預警故障，則佔21.2%。

除此之外，另外兩個隱藏在自衛隊後勤內部隱憂，雖然佔比不算特別高，卻是防衛省最傷腦筋的結構問題，第一是維修人力嚴重不足，一旦魚鷹機出狀況，只能進場停飛排隊等候處理。另一點則是關鍵零件全數依賴美國廠商供應，這類零件幾乎無法隨叫隨到，也導致故障飛機被迫長期滯留機棚等待。

駐日美軍官兵排隊登上MV-22魚鷹機出發。（翻攝自美軍DVIDS系統）

由波音（Boeing）和貝爾（Bell）共同研發製造，具備直升機的垂直升降能力、又有螺旋槳飛機高速和低油耗的優點，是世界上飛最快的直升機。2007年投入美軍陸戰隊服役，取代服役多年的CH-46海騎士直升機（CH-46 Sea Knight），成為救援和作戰任務的主力。

由於主翼可大幅度折疊，V-22魚鷹機亦是美國海軍艦載機選項之一。所需飛行員4人，最大運載量為32人或15000磅物資，最遠飛行距離為1628公里。目前除美軍有裝備外，包含以色列空軍和日本自衛隊都有購買。

除了陸上自衛隊自有的魚鷹機面臨諸多問題，駐日美軍（U.S. Forces Japan）更早之前進駐的魚鷹機，更因為巨大噪音和頻繁失事，給東京橫田基地（Yokota Air Base）和沖繩地區居民帶來不少困擾。種種負面印象導致東京當局，只能額外加碼補貼，最終才以連續20年、每年提撥5億日圓（約新台幣1.38億元）的「補償承諾」利誘下，使位於九州的佐賀縣答應、讓陸上自衛隊（JGSDF）麾下17架V-22魚鷹機進駐。

駐日美軍麾下現役MV-22魚鷹機。（翻攝自美軍DVIDS系統）

面對自家媒體爆料，陸上自衛隊對外僅表示，具體的妥善率數據不予回應討論，但強調已進行相關必要調整。但當下的自衛隊，在面對西南群島防禦需求日益增加，手中這款戰略運輸機卻陷入高成本、低產出表現，也讓內部開始懷疑，魚鷹機是否符合「機動部署能力」預期目標。

