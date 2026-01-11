不到一周就賣光！麥當勞奶昔補貨了 明恢復供應「12門市」一次看

麥當勞將於1月1２日重新開賣奶昔。翻攝自麥當勞官網



最強回憶殺重返了！麥當勞去年11月把「奶昔」回歸試賣後，火爆程度超出預期，原物料已陸續用罄因此緊急補貨中，當時僅1周就已經把原物料用光，緊急停賣。不過，麥當勞今天緊急官網發布通知，目前已完成緊急補貨作業，並預告將於 2026 年 1 月 12 日（一）上午 10:30 起恢復供應，口味有香草、草莓，奶昔粉絲們千萬別錯過。

麥當勞官網指出，「感謝大家的支持，因奶昔銷售反應熱烈，各奶昔限定店原物料陸續用完，已緊急補貨中，預計於2026年1月12日(一) 上午10:30恢復供應。（依餐廳實際現場供應為準）再次感謝您的諒解與支持」。

廣告 廣告

麥當勞開賣奶昔大哥毛毛包等商品，吸引許多民眾到西湖門市排隊。讀者提供

麥當勞奶昔哪裡買？

台北館前餐廳 台北市中正區館前路8號

台北西湖餐廳 台北市內湖區內湖路一段283號

板橋重慶餐廳 新北市板橋區重慶路23號

中壢中央餐廳 桃園市中壢區復興路57號

竹北自強南餐廳 新竹縣竹北市自強南路19號

苗栗頭份餐廳 苗栗縣頭份市中華路1335號1樓

苗栗頭份餐廳 台中市西屯區臺灣大道二段412號

彰化金馬餐廳 彰化縣彰化市金馬路二段55號1樓

嘉義民雄餐廳 嘉義縣民雄鄉建國路一段18號

台南大學餐廳 台南市東區大學路26號

高雄五福餐廳 高雄市新興區五福二路258號

花蓮中正餐廳 花蓮縣花蓮市中正路625號

另外，星巴客1月12日至13日，11:00至20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。

更多太報報導

【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂