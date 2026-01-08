不到一小時！高雄左營路口連2起車禍 騎士遭撞飛送醫

高雄市左營區翠華路與中華一路口8日清晨接連發生兩起交通事故，先是51歲黎姓女騎士與小客車發生擦撞後人車倒地送醫。不到一小時，同一路口又發生計程車與小貨車碰撞意外，小貨車車頭毀損嚴重，現場一片狼藉。

高雄市左營區一早接連發生2起車禍。（圖／中天新聞）

上午6時20分許，58歲鄭姓男子駕駛自小客車沿中華一路由東往西行駛，行經路口時與騎乘機車沿翠華路由南往北直行的51歲黎姓女子發生擦撞。黎女遭撞擊後人車倒地，隨即送醫救治，經警方到場酒測，雙方均無酒駕反應。

就在警方處理第一起事故期間，上午7時5分同一路口再度發生碰撞。51歲佘姓男子駕駛小貨車沿翠華路南向北行駛，與52歲鍾姓男子駕駛的計程車沿中華一路東向西直行時在路口擦撞。小貨車車頭因撞擊力道過大而嚴重毀損，零件四散路面，所幸2名駕駛僅受輕微擦傷，酒測結果皆呈陰性。

車禍現場。（圖／中天新聞）

小貨車車頭撞爛。（圖／中天新聞）

據了解，正準備前往哈囉市場擺攤的佘姓小貨車駕駛與載有女乘客的鍾姓計程車司機發生碰撞後，計程車上的女乘客因此受傷需送醫治療。佘姓駕駛事後表示，路口正在施工，號誌燈號不夠顯眼導致未及時注意才釀禍。

警方完成現場測繪與蒐證後迅速排除肇事車輛，相關肇因將陳報交通警察大隊進行分析研判。警方特別提醒，駕駛人行經路口務必留意號誌變化，並隨時注意周遭車輛動態，才能確保行車安全。

現場畫面。（圖／中天新聞）

計程車女乘客受輕傷。（圖／中天新聞）

