不到一年再來台！Rain時隔20年重返小巨蛋開唱 售票日期出爐

韓流天王Rain繼今年2月以全新巡演《Still Raining》首登高雄流行音樂中心掀起熱潮後，30日驚喜宣布將再次來台，確定於2026年1月17日登台北小巨蛋開唱，《2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE>-TAIPEI》台北安可場，票價與售票時間也同步釋出。

韓流天王Rain今年2月曾以全新巡演《Still Raining》首登高雄流行音樂中心掀起熱潮。 （圖／大步整合行銷 提供）

Rain短短不到一年，再次選擇來台開唱，並選定台北小巨蛋這座殿堂級場地舉辦返場演唱會，足見他對台灣粉絲的深厚情誼與重視。這也是他出道以來，二度登上小巨蛋，對他的音樂生涯意義非凡。

Rain在20年前，因主演《浪漫滿屋》在亞洲爆紅，挾著超高人氣首次登上小巨蛋舞台，以國際巨星的震撼陣容與招牌溼背秀引爆全場熱情，成為首位在台北小巨蛋開唱的韓國歌手。如今時隔20年重返同一舞台，Rain感性表示，這次的攻蛋對他有著特別的情感，不僅象徵與台灣粉絲跨越時光的情誼，也展現他以音樂與舞台實力持續散發「Still Raining」的魅力。

Rain睽違20年將於明年二度登台北小巨蛋開唱。 （圖／大步整合行銷 提供）

Rain這次巡迴除了強調「二十年舞台經驗＋全新視覺設計」兩大概念，不僅將帶來升級版《Still Raining》舞台，更以全新視覺特效、打造嶄新震撼演出，讓期待已久的「雨迷」再度沉浸在他融合力與美的極致舞台魅力中。主辦單位透露：「為了能在台北與粉絲們一起迎接最精彩的2026年，我們準備了在原有基礎上擴展的安可場。」

《2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE>-TAIPEI》11月30日上午11點30分於klook正式開賣，票價分為6800、5800、4800、3800、2800五種。詳情請上大步整合行銷FB、IG官網查詢。

《2026 RAIN CONCERT -TAIPEI》11月30日上午11點30分於klook正式開賣。 （圖／大步整合行銷 提供）

