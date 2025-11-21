不到一年又升級 ! 解放軍071艦再裝雷射大殺器 疑測試更強新型武器

中國海軍第二艘搭載艦載雷射武器的 071 型船塢登陸艦「祁連山」號近期完成改裝，前甲板新設的雷射武器外罩格外引人注目。 圖:翻攝自包明說

[Newtalk新聞] 中國海軍第二艘搭載艦載雷射武器的 071 型船塢登陸艦「祁連山」號近期完成改裝，前甲板新設的雷射武器外罩格外引人注目。這距離首艘改裝艦「四明山」號公開亮相不到一年，被外界視為解放軍艦載雷射武器研發已全面加速、各式技術路線同步測試的重要信號。

「祁連山」艦為 071 系列第八艘，也是最新一艘，2019 年下水、2021 年入列南部戰區。今年 3 月仍參與中泰聯合演訓，卻在年中突然返廠，數月後便以全新姿態現身，顯示改裝工程相當迅速。

廣告 廣告

值得注意的是，其改裝位置與「四明山」艦相同，皆將前甲板原有的 6 管 30 毫米近防砲拆除，並在基座上設置全新平台。不過外罩設計卻大不相同，「四明山」採用半球形「饅頭狀」蚌式外罩，而「祁連山」則採用棱角分明的方形外殼，外界普遍推估這並非單純外觀差異，而是代表內部採用不同型號或技術架構。

根據央視過往報導，「四明山」艦裝載的極可能是於 9·3 閱兵亮相的 LY-1 型艦載雷射武器，採化學能激勵，輸出功率約百千瓦級，可攔截低空無人機、小型巡航飛彈與光電偵察設備。「祁連山」的方形外罩則被認為可能使用不同能量體系，例如改採電能激勵、模組化結構便於功率升級，甚至可能是更高功率的混合型雷射系統。

「四明山」艦裝載的極可能是於 9·3 閱兵亮相的 LY-1 型艦載雷射武器，採化學能激勵，輸出功率約百千瓦級，可攔截低空無人機、小型巡航飛彈與光電偵察設備。 圖:翻攝自科大烽火

軍事分析指出，071 登陸艦執行近岸兩棲作戰時，航速較慢、目標大，最容易成為無人機襲擾對象，因此被視為測試雷射武器的理想平台。相較傳統近防砲或飛彈攔截無人機成本極高，雷射武器使用成本低、反應快，只要電力充足即可「無限續戰」，顯著提升近岸防護能力。

軍方也明顯為雷射裝備升級供電系統。有觀察指出，「祁連山」甲板新增散熱孔，推測已增設專用發電機組或大容量儲能系統，避免雷射發射時造成艦上電網負載不穩。

更重要的是，兩艦分別部署在不同戰區測試，「四明山」位於電磁環境複雜的東部戰區，「祁連山」則在高溫高濕的南部戰區服役。外界分析，此舉可快速蒐集不同氣候、鹽霧、溫度環境對雷射武器的實戰影響，能有效縮短研發期。

071型船塢登陸艦「986四明山」艦。 圖：翻攝自 騰訊新聞@國平視野

隨著測試平台逐步成熟，外界普遍預期未來雷射武器將逐步擴大裝備於 052D、055 等主力驅逐艦。軍事觀察家指出，若 055 大型驅逐艦前後皆安裝雷射系統，甚至結合電磁砲，將使解放軍艦隊在低成本攔截與近距防禦能力上取得質變。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

硬是不說誰買的! 俄稱首批蘇-57戰機已出口 還加入戰鬥 專家猜買主是「它」....

喪權辱國條款下周就要簽? 川普硬逼烏投降 美「這特使」氣到丟辭呈