不到0.6%%初選民調輸給賴瑞隆！邱議瑩沒氣餒現身媒體前「結果不盡人意、我必須謙卑接受」：仍一生懸命奉獻高雄

民進黨中央今（13）日公布高雄市長初選民調，綠委賴瑞隆以不到0.6%的微小差距勝過第二名的綠委邱議瑩，將獲得提名參選高雄市長。邱議瑩得知結果後現身高雄的競選辦公室，向媒體表示，她盡了自己最大努力，結果不盡人意，她也必須謙卑接受，第一時間接到賴瑞隆的電話，她也向賴恭喜。

邱議瑩受訪時面帶微笑表示，針對這樣的一個初選結果，她只能接受，「我覺得我盡了自己最大的努力，但是這個結果不盡人意，那我也必須很謙卑的去接受這樣的一個初選結果。」

邱議瑩並說，她在第一時間接到賴瑞隆的電話，也跟他恭喜，未來高雄還是要持續的走下去，高雄還是要持續進步，還是要持續的努力；唯有團結，唯有大家同心協力，才能夠讓高雄越來越好。

邱議瑩並向賴瑞隆表達祝福，也強調她未來會「一生懸命」，一生會奉獻給高雄，會持續在高雄這個地方，跟大家一起努力。

民進黨高雄市長初選，由立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺四人競爭，選前民調一度相當接近，黨中央今日公布民調，最後由賴瑞隆勝出，預計1月21日召開中執會正式提名。



該份民調為民進黨候選人對上國民黨對手柯志恩，由三家民調平均，賴瑞隆支持度55.9%、邱議瑩支持度55.3%、許智傑支持度51.9%、林岱樺支持度50.5%。

（圖片來源：三立新聞）

