不到1個月再犯！高雄2女慣竊偷愛心箱 警方已鎖定身分

高雄市楠梓區一家麵店13日晚間7時許，發生愛心箱遭竊案件，2名女子到店用餐後，趁店家忙碌之際，利用雨傘遮擋監視器視線，將放置在醬料檯旁的紅色愛心捐款箱偷走。警方調閱監視器後已鎖定2名竊嫌身分，全案朝竊盜罪偵辦。

高雄2名女子將愛心箱偷走，警方調查後發現這2人是 慣竊，之前也用雨傘遮擋行竊，這回現身楠梓犯案。（圖／翻攝畫面）

監視器畫面顯示，2名女子來到麵店點了一碗意麵，即使店內還有座位，卻選擇站在店外用餐。長髮女子假裝在檯子前加醬料，短髮女子則背對鏡頭，另一側拿起雨傘遮擋，迅速將愛心箱裝進袋子中。犯案過程不到1分鐘，兩人吃完麵後裝作若無其事離開。

受害店家表示，兩名女子整個過程都端著麵碗在外面加醬料，偷走零錢箱後還在旁邊等待，隨後又回來稱讚麵很好吃，要求追加外帶5碗麵，最後才離開現場。店家在社群媒體Threads發文指出，兩嫌還二度回到店內，拿著小袋口裝走店家的辣油秘醬。

楠梓分局楠梓所陳暉元表示，警方獲報後立即調閱店內及周邊監視器，目前已鎖定兩名竊嫌，並將通知到案說明，訊後移請台灣橋頭地方檢察署偵辦。警方過濾監視器畫面發現，嫌犯身背大背包，以撐傘方式擋住店家視線，趁店員忙碌時將置放在門口的愛心箱摸走。

紅色愛心箱原本還在桌上，等到2名女子即將離開時，紅色愛心箱已不翼而飛。（ 圖／翻攝畫面）

這並非兩名女賊首次犯案。上個月21日，同樣這兩名女子曾到高雄自立二路一間蔬果汁店行竊，店內的零錢筒不翼而飛，手法雷同，都是拿雨傘擋住偷錢過程。隔不到一個月，兩人又再度出手，讓店家相當無奈。

民眾對此表示，可能判刑要再嚴重一點，台灣的徒刑可能要再增加，盡量讓他們不要這樣子。也有民眾認為很過分，已經有被抓過的話，應該要有一點悔意，不要說又出來又犯，這就是毫無悔意。民眾直言，就算被抓了也很快交保，兩名女賊當然食髓知味，繼續到處偷錢。

網友看到影片後留言指出，同一組兩個人，這兩人是慣犯。也有網友表示，竊盜的應修法重罰，還有網友諷刺說去牢裡免費吃更多。在法律無法重判的情況下，只能提醒店家多加小心，避免成為下一個受害者。

