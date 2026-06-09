不到1小時湊齊千萬保金！ 高金素梅前助理張俊傑離開北院

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立委高金素梅前助理張俊傑(左二)完成交保程序，走出北院大門。(記者翁靖祐攝)

〔記者翁靖祐／台北報導〕立委高金素梅涉貪案昨偵結起訴，唯一在押被告高金素梅前助理張俊傑被求刑16年。北院今午召開移審庭，晚間6時20分裁定張俊傑以1000萬元交保，施以科技監控，限制住居、出境及出海8月，晚間7時30分張俊傑完成交保，走出北院大門。

裁定交保後，捲入本案但未被起訴的張俊傑次女雲雅舜及另名女性親屬，當庭哭成一團，承審法官林承歆詢問張俊傑需要多久湊齊1000萬元，家屬則激動搶答「錢已經準備好了！」。在反覆協商確認以後，最終敲定於晚間7時30分許完成交保，否則張俊傑將還押看守所。

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為遵循「禁止接觸同案被告、證人」之裁定內容，雲雅舜在得知裁定結果後便先行離開，張俊傑家屬也火速於規定時間內湊齊1000萬元保金。科技監控廠商晚間8時左右抵達北院進行安裝，最後張俊傑在晚間8時55分許離開北院大門。

今日在召開移審庭時，檢方指出，本案在執行搜索時，張俊傑面對檢調單位不僅拒絕開門，第一時間還和高金素梅等被告聯繫，甚至將搜索資訊洩漏給國民黨籍立委羅智強，認為其是想要透過輿論壓力影響偵查過程。此外，張俊傑還將部分的對話紀錄刪除，足認其有串供以及滅證之虞。

檢方表示，目前張俊傑的大女兒、同案被告張嘉琪仍在中國並未到案，且海外有資金，加上其證詞與被告有部分出入，認為張和其他被告之間具支配關係，交保後恐難以擔保後續審理程序可以順利進行，認為仍有羈押必要。

張的委任律師洪維駿表示，張俊傑已經70歲且患有肺癌，每4個月就需要回診一次，若繼續羈押恐會影響健康甚至生命。另，檢方所指張有海外資產並非事實，且張俊傑的二女兒雲雅舜以及孫女皆在國內，沒有逃亡之虞。

至於洩露搜索訊息部分，洪維駿表示，那是因為張俊傑第一時間無法聯繫上同案被告高金素梅，所以才嘗試多方聯繫。而對話紀錄被刪除部分，目前也無證據可以證實該內容和本案有關。

洪維駿說，檢方所指張嘉琪為同案被告且仍未到案部分，張俊傑已經承認張嘉琪屬人頭助理，且經費皆由張俊傑進行使用，因此張嘉琪到案與否和本案事實無關。至於串證部分，洪維駿認為是因為本案歷經多年，所以才會出現證詞不一的狀況，此部分可以限制張俊傑和本案被告接觸的方式避免。

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