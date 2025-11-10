不到1年交付42輛 拉脫維亞援烏「Patria」裝甲車全數移交

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭國防新聞網站《Defense Express》報導，拉脫維亞近日在首都里加近郊阿達日(Ādaži)軍事基地，舉行最後一批由芬蘭開發的Patria 6x6裝甲運兵車交付儀式，烏克蘭國防部長什米哈爾(Denys Shmyhal)與拉脫維亞國防部長史普拉德(Andris Spruds)出席。至此，拉脫維亞已完成承諾援助的全部42輛Patria 6x6裝甲運兵車交付工作。

報導指出，拉脫維亞分三批完成交付，首批於今年7月移交，第二批於9月，最後一批於本月完成。從首批至最後一批交付僅間隔約3個月。考量生產與運輸時間，拉脫維亞在不到1年內完成全部42輛裝甲車的移交。

報導分析，拉脫維亞能達成此交付速度格外引人注目。此前拉脫維亞Patria裝甲車的生產速率估計為每年約30輛。相較之下，拉脫維亞軍方自行簽署合約至生產，並接收首批國產Patria裝甲車，一共耗時3年。

拉脫維亞援助的車輛為基本配置，配備重機槍。報導指出，目前持續討論烏克蘭如何進一步裝備或改裝這批Patria 6x6裝甲車，以符合作戰需求，包括可能加裝額外武器站或先進防護系統。

什米哈爾在儀式中向拉脫維亞政府與人民表達感謝，強調這批裝甲車將交付烏克蘭特種作戰部隊，進一步強化其在戰場上的機動性與防護力。先前的報導顯示，首批車輛已分配至烏克蘭第3獨立突擊旅。

報導指出，此次交付完成展現拉脫維亞對支持烏克蘭防禦的堅定承諾，並凸顯北約盟國與基輔之間日益增長的合作。這批Patria 6x6裝甲車現將服役於烏克蘭特種作戰部隊，提升其執行快速、受保護及決定性任務的能力。

