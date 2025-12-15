不到1歲女嬰跟著陪酒亡！「30歲台南酒店妹」背景曝光 毛髮驗出多種毒品

台南一名陳姓酒店小姐產下女嬰後，就帶著女兒到工作的酒店陪侍，導致女嬰血液、毛髮驗出多種毒品。示意圖。（翻攝自photoAC）

台南一名陳姓酒店小姐產下女嬰後，就帶著女兒到工作的酒店陪侍，卻沒想到10個月大的女兒，今年3月嗆奶導致死亡。對此，檢察調查發現，女嬰血液、毛髮驗出多種毒品，依家庭暴力罪之妨害幼童發育，經偵查終結提起公訴。

據起訴書指出，年約30歲的陳姓女子，有吸毒前科，在台南市善化區一間酒店擔任公關，去年年5月生下女嬰後，將出生沒多久的女兒一同帶至其所工作的酒店陪侍，導致女嬰長期與正在施用毒品的客人近距離共處一室，致直接吸入、接觸含有愷他命等毒品成分二手煙霧。

廣告 廣告

未料，女嬰今年3月因嗆奶併吸入性肺炎導致死亡，經檢查官相驗並督同法醫解剖後，於女嬰血液檢出含有Ketamine(0.011μg/mL)成分，且女嬰毛髮亦驗出含有4-Chloromethcathinone（合成卡西酮類化學合成物質）、Mephedrone（俗稱喵喵，卡西酮類化學合成物質）、Ketamine及其代謝物Norketamine等多種毒品成分。

陳女偵訊時坦承犯行，加上有施用毒品前科，應可知悉毒品具成癮性、濫用性，若長時間吸入燒烤毒品產生煙霧，亦會影響大腦功能，可能造成包括注意力、記憶力和反應時間等認知功能受損，卻仍無視其女兒為未滿1歲幼兒，對毒品耐受力、代謝能力較成人為低，遭檢方認定，自有妨害身心發育及身體自然發展危險，依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

小偉出手了？控館長逼「X館嫂2次」看性愛片 新北勞工局證實接獲申訴

北一女校慶「女學生換衣」遭偷拍 學姊控：不論老中青各種到處錄攝影

二嫂控私約驚爆「哥哥女友妳哪位沒約過」 高國豪去年1篇文被朝聖：管好妳臭X很難？