不到10度！元旦首波冷氣團來襲 北市5人無生命跡象送醫

記者楊忠翰／台北報導

元旦寒流來襲，台北市有5人到院前無呼吸心跳。（示意圖／資料照）

2026年首波冷氣團來襲，中央氣象署發布低溫特報，北市清晨出現10度以下的低溫，白天也只有13到14度，根據台北市消防局，元旦到2日上午10時間，北市已有5起到院前無呼吸心跳救護案件，其中2人宣告不治；對此，醫師呼籲，冬天寒流來襲氣溫驟降時，有心血管方面疾病的民眾應注意禦寒。

根據台北市消防局統計，1月1日0時到2日上午10時止，總計5人心跳驟停送醫，這個數字與平日相差無幾，亦無法確認這5人發病是否與天冷有關，但家中長輩應注意防寒保暖。。

醫師提醒，每當冬天寒流來襲時，最低溫通常出現清晨與晚間，民眾應注意家中長輩保暖，一旦身體出現不適，應立即前往醫院就診；醫師也建議，床邊可以擺放1件衣服，天冷起床時可以直接穿上，接著飲用溫水保暖，出門戴上帽子、圍巾及口罩，機車族更要做好萬全準備；運動前要先做伸展操，以免發生抽筋症狀。

