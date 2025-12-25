不到2.5cm！美男爆罹「小陰莖症」 欲拚世界紀錄盼翻轉偏見

一名美國北卡羅來納州男子菲利普斯（Michael Phillips）透露，自己可能擁有「世界上最小的陰莖」，他分享自己患有「小陰莖症」（micropenis），其生殖器長度不到一英吋（2.54公分）。他也提到，這項罕病嚴重影響他的感情生活與性關係。

《紐約郵報》報導，36歲的菲利普斯接受《IGV Official》訪問時坦言，「我仍不確定自己是否已完全接受擁有小陰莖事實」。他透露，過去雖有數次性經驗，但都因無法順利進行而作罷，「從那之後我就停止嘗試約會，也對此失去興趣」。

報導引述克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）的定義，小陰莖症通常在嬰兒期或幼兒期就會被發現。這項病症僅影響全球0.6%的人口，通常是胎兒時期睪固酮缺乏導致。

菲利普斯回憶，他在童年時原以為自己只是比平均值小，並期待在青春期時能迎頭趕上，但那一天始終沒有到來。高中時期的一次羞辱經歷更讓他留下陰影，當時一名女孩看到他的生殖器後當場嘲笑，這讓他長期不敢追求感情關係。

菲利普斯直到就醫後才得知自己罹患的是醫學病症。他表示，「我認為最大的誤解是，如果一個男人的陰莖很小，大家就只會認為他就是小，而不會想到這可能是醫學問題」。他強調，更多人需要意識到小陰莖症是真實存在的病症。

他正積極利用自身經歷幫助其他病友，並鼓勵同樣面臨困境的人，「你可以選擇快樂地活在這個美好的世界，找到你有信心分享問題的人，他們的理解和接納程度可能會讓你驚訝」。

談到自己可能擁有「世界上最小的陰莖」，菲利普斯說，「如果我能去申請，我會去做，我認為這能幫助提高更多認知」。

