不到24小時又刷新！文化女籃李恩芯單場狂飆56分 再改寫UBA得分紀錄

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

大專籃球聯賽（UBA）公開一級男、女籃單場得分紀錄，昨（12）日剛由中信學院邱群琋以單場55分改寫，結果不到24小時，文化女籃今（13）日交手輔大女籃時，李恩芯單場拿下56分再度刷新紀錄，終場文化大學也以104：37贏過輔仁大學。

李恩芯。（圖／翻攝自文化大學臉書粉專）

李恩芯在今日比賽中可說是火力全開，單場45投21中，光是三分球就31投11中，三分球進球數追平公開女一級史上最多紀錄，終場拿下56分，外帶9籃板、3助攻。此外，文化大學的邱敬恩也拿下21分、14籃板，王玥媞則取得20分，而在這場獲勝後，文化大學已經取得了預賽6連勝。

廣告 廣告

這也是UBA與SBL切割後，UBA公開一級不分男女單場最高得分紀錄，在分割前的紀錄為「黃金世代」的「男模射手」呂政儒在就讀北科大時所創下的57分紀錄。

更多FTNN新聞網報導

高國豪兄弟全武行互告！ TPBL開鍘「即日起停賽」直到司法宣判結果

PLG／下半場崩盤！洋基工程首秀慘輸27分 富邦勇士狂拿133分破聯盟紀錄

前NBA新人王布洛格登突宣布退役！32歲高掛球鞋 尼克後場戰力拉警報

