不到3個月退休！最高法院法官周盈文腦出血 緊急送醫搶命

最高法院外觀。侯柏青攝



司法官班第26期結業的最高法院法官周盈文，原本預計明年1月就要退休，今天下午卻被發現倒臥在辦公室地板上，疑似腦出血，最高法院人員已緊急將他送往鄰近的台大醫院急救，據悉他的情況十分危急，醫院已緊急安排手術搶命。

台大法律系畢業的周盈文，在法界風評極佳，他曾任職高院多年，也曾擔任行政庭長。當年周盈文最震撼法界的一件事情，就是曾為了寫判決，右眼眼壓竟然飆升到正常值六倍以上，沒想到做事盡責的他，竟然在就醫打針後，又趕回辦公室忍痛加班，讓同仁十分不捨。

廣告

周盈文為人正派，多年前他審理陸正綁架案，當年合議庭宣判主嫌邱和順死刑，身為審判長的他曾直言「沒有絲毫冤枉」；周盈文也曾為被捲入新竹市金瑞珍銀樓搶案，蒙冤30年的蘇炳坤平反，再審判決蘇炳坤無罪。

周盈文的妻子楊絮雲也是法官，他和楊絮雲夫唱婦隨，感情甚篤，楊絮雲當年曾控訴最高法院「分案霸凌」，周盈文不忍愛妻受苦，還公開替妻子發聲，成為法界佳話。

周盈文調任最高法院多年，目前為刑八庭法官，其妻楊絮雲去年已先行退休，他則預計在明（2026）年1月退休，法官職涯僅剩不到3個月。

詎料，最高法院法官助理今天下午3點多前往周盈文辦公室，赫然發現他竟然倒在地上，由於桌上還擺著便當，懷疑他可能是午餐後才發病，經最高法院人員緊急叫救護車，由書記官長、庭長等人護送前往台大醫院急救。據了解，周盈文可能是高血壓引發腦溢血，目前送往醫院後，預計進行緊急手術，同仁均為他祝福祈禱，希冀他撐過險境。

