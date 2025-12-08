不到3分鐘就一起家暴！善牧推線上庇護平台 讓安全資訊看得見、找得到

記者李鴻典／台北報導

根據衛福部保護司資料，2024年全台家庭暴力事件通報案件達179,107件，平均不到3分鐘就有一起事件發生，且通報數已連續三年增長逾5%；善牧基金會宣布推出線上平台，整合多年庇護工作經驗及全台婦幼庇護資源，並數位化，將多年庇護經驗轉化為可即時取得的安全資訊，協助更多受暴者做出安全選擇。

善牧基金會4日推出「CHOICE安全．選擇．庇護」線上平台。

善牧基金會日前舉辦「CHOICE 安全．選擇．庇護」平台啟動記者會，展現善牧從實體服務擴展至數位庇護，將多年庇護經驗轉化為可即時取得的安全資訊，協助更多受暴者做出安全選擇。為更完整傳達「CHOICE 安全．選擇．庇護」的概念，善牧基金會全台6個庇護家園代表共同製作《從勇氣到賦權》宣導影片，呈現受暴婦女從恐懼、掙扎到勇敢跨出第一步的歷程。透過溫柔卻堅定的影像語言，詮釋「庇護不是逃避，而是賦權的開始」，支持每一位受暴者都有重新生活的選擇力量。

善牧基金會執行長黃淑婉提到，「勇氣一直都在。我們把勇氣具象化，為自己準備一頓飯、走出家門呼吸，這些看似日常的行動都是勇氣；而選擇庇護服務也是一種選擇的勇氣。」她也期盼透過影像力量喚起社會共感，推動更多人關心家庭暴力防治議題。

根據衛福部保護司資料，2024年全台家庭暴力事件通報案件達179,107件，平均不到3分鐘就有一起事件發生，且通報數已連續三年增長逾5%；目前全台設有21 縣市、27 處緊急短期庇護所，2024 年度共服務 721 人；其中善牧基金會庇護所服務 253 人，占全國庇護服務量約 35%。

2024年全台家庭暴力事件通報案件達179,107件，平均不到3分鐘就有一起事件發生。（圖／翻攝自「CHOICE 安全．選擇．庇護」平台）

黃淑婉指出，庇護資訊長期受到安全與隱私限制，導致受暴者在需要協助時，無法清楚了解庇護的資源。「CHOICE 安全．選擇．庇護」平台正是在此背景下誕生。以「安全」、「隱密」、「即時」三大原則設計，整合全台婦幼庇護資源，協助受暴者在危機時刻能快速掌握庇護所資訊、求助方式與支援服務。

天主教善牧基金會攜手警政及家防中心夥伴啟動「CHOICE 安全．選擇．庇護」平台。（圖／善牧基金會提供）

黃淑婉說明，「CHOICE 安全．選擇．庇護」平台有三特色，包括：

1.多語系介面：為讓更多新住民婦女能即時理解庇護資訊，網站支援中文、英文、印尼語及越南語四種語言版本，降低語言隔閡，提升資訊可近性。

2.快速離開鍵：平台首頁設有「一鍵離開」功能，婦女若在危險或不穩定環境下使用，可瞬間切換頁面，確保搜尋庇護資訊的安全與隱私。

3.庇護所導覽功能：首度公開庇護所環境實景，讓受暴者在尋求協助前，就能清楚了解房間樣貌與環境氛圍，減輕焦慮與陌生感，鼓勵更多人跨出求助的第一步。

此外，為使社福警政夥伴在第一線可即時方便給予受暴者完整資訊，善牧基金會也設計「轉介方專屬NFC鑰匙圈」發送給相關單位，讓第一線夥伴可直接提供受暴者即時完整的安全資訊，成為家防助力。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

