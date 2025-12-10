不到3天破百萬用戶！LINE Pay Money加碼0手續費 網讚：超級佛心

LINE Pay Money不到三天破百萬用戶 快解任務抽獎

全新LINE Pay Money 服務上線後，迅速成為網路關注的熱門話題之一。12月3日下午三點正式上線，短短不到70小時，就突破百萬開通會員數，創下台灣電支史上最快紀錄。為了回饋用戶踴躍開通，LINE Pay Money也宣布好康加碼，不僅前300萬名「開通帳戶」者，享3年合作銀行提領0手續費，開通帳戶還能抽最高LINE POINTS 88點！

全新LINE Pay Money 服務上線後，迅速成為網路關注的熱門話題，不到三天即突破百萬開通會員數。圖：品牌提供

為了慶祝 LINE Pay Money上線，到年底前LINE Pay Money用戶可享多重限定優惠，除了免提領手續費以及抽獎外，連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳可再抽最高88元優惠券等，各種好康「獎」不完。其中開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點，更是在社群掀起熱烈討論，不少網友在Threads發文狂讚：「抽到88點和同事們一起驚呼不思議」、「omg最大獎！ 讚嘆line pay money！」

LINE Pay Money上線僅用不到3天就破百萬用戶開通，直接遠超過其他電子支付，讓不少網友驚嘆：「真的好快」，這次更加碼今年底前300萬名「開通帳戶」者，享3年合作銀行提領0手續費，早鳥鐵粉還享有再多加碼一年的機會，讓不少精打細算的網友都認為「超級佛心」，另外還有網友分享，LINE Pay Money提供多達19 間銀行直接免手續費三年，建議大家可以安心換過去。

LINE Pay 感謝用戶熱烈支持宣布加碼回饋，年底前加碼年底前300萬用戶完成「開通帳戶」享保證3年提領至合作銀行0手續費。圖：品牌提供

全新上線的LINE Pay Money服務，推出多種功能整合，其中除了包含「連結銀行帳戶」讓用戶可進行儲值與提領之外，最讓大家喜愛的莫過於「好友聊天快速轉帳」，可以讓用戶直接在聊天室完成轉帳、收款，並新增備註功能，讓款項用途一目瞭然，甚是透過「好友分帳」功能，來支援聚餐、旅遊等多人結帳情境。

全新電子支付「LINE Pay Money」3日正式上線，為用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗。圖：品牌提供

而與民眾作息接軌的「生活繳費」，也可輕鬆輕鬆繳納超過5000項生活帳單，包括水電、瓦斯、停車等生活費用，未來都可以透過LINE Pay Money來節省更多時間。後續也會陸續開通於多項大眾運輸「乘車碼」功能，預計12月15日首先開通高雄捷運，讓用戶免卡片、免錢包，也可以透過帳戶餘額及點數掃碼搭乘，提供更便利的移動體驗。想要擁有更便利的生活，快點把握這波好康不斷，與好友一起開通加入「我LINE Pay給你！」的支付體驗。

