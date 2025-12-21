不到30歲賺4千萬！王齊麟甜娶陳詩媛 婚禮「提鞋護妻」超閃畫面曝

記者宋亭誼／台北報導

王齊麟與陳詩媛今舉辦夢幻婚禮。（圖／翻攝自陳詩媛IG）

羽球金牌國手王齊麟與前樂天啦啦隊女孩陳詩媛（十元）今年6月登記結婚，今（21）日在台北萬豪酒店補辦婚禮，陳詩媛也將挺著4個月孕肚絕美現身。另一方面，王齊麟與李洋憑藉高超球技及絕佳默契，勇奪2024巴黎奧運金牌，同時創下奧運羽球男雙史上「首度二連霸」紀錄，國光獎金加起來共有4000萬元，粉絲也笑稱王齊麟根本不愁奶粉錢。

王齊麟年僅30歲，光兩屆奧運比賽賺進4000萬國光獎金。（圖／記者趙于瑩攝影）

根據國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，奧運金牌選手每人可領2000萬元的獎金，銀牌及銅牌則依序可領700萬元、500萬元；若選擇月領方式，金牌12.5萬元、銀牌3.8萬元、銅牌2.4萬元。「麟洋配」連續在東京奧運、巴黎奧運摘下羽球雙打金牌，不管王齊麟選擇一次領還是月領，夫妻倆的經濟狀況都相當寬裕，完全不必為奶粉錢煩惱。

王齊麟、陳詩媛婚禮現場曝光。（圖／記者鄭孟晃攝影）

王齊麟與陳詩媛的婚禮今（21）日在萬豪酒店「萬豪廳」舉行，由於夫妻倆在體壇與演藝圈皆擁有超廣人脈，受邀賓客陣容必定星光熠熠，話題十足。而《三立新聞網》也率先直擊婚禮現場，只見陳詩媛身穿蓬鬆婚紗，露出大片香肩與甜美笑容，王齊麟貼心陪伴在側，手上還提著新娘的高跟鞋，畫面逗趣又有愛。

