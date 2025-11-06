不到30秒! 高雄男偷價值50萬金項鍊 才跑150公尺就遭逮

南部中心／呂彥頡 高雄報導

高雄一名40歲的江姓男子5日上午闖進新興區一家銀樓，趁著業者不注意時，拿走市值約50萬的金項鍊後逃逸，不過他衝出銀樓時，一名巡邏員警剛好就在路口，驚覺有異馬上將人攔住，而嫌犯大概只跑了150公尺，不到30秒就被逮捕。

不到30秒！高雄男偷價值50萬金項鍊 才跑150公尺就遭警逮

銀樓偷金項鍊後落跑，才跑150公尺就遇上員警被逮。（圖／翻攝照片）

穿著白色上衣深色短褲的男子，向銀樓業者佯稱要變賣金飾，就在老闆往後走的同時，他竟直接伸手到展示櫃內，拿了金項鍊就往外跑，業者則是跟在後頭追，事發在高雄大同路上，歹徒死命往前衝，不過這時前方路口剛好有一名巡邏員警，驚覺情況有異因此立刻將人給攔下。銀樓業者跟上，員警發現原來他是一名竊賊，馬上將人逮捕，同時搜出他身上市價約五十萬的三條金項鍊。高市警中正所長張順凱說，江嫌面對突如其來的盤查，意圖掙脫逃逸，但被機警的張員迅速控制，當場在江嫌手中查獲其剛竊取的市值約新臺幣50萬元之金項鍊共3條。

廣告 廣告

不到30秒！高雄男偷價值50萬金項鍊 才跑150公尺就遭警逮

偷金項鍊逃逸，不到一分鐘就遭員警甕中捉鱉，當場上銬逮捕。（圖／翻攝照片）

竊賊萬萬沒想到，從得手贓物後衝出銀樓，只跑了150公尺，大約30秒就遭員警翁中捉鱉上銬逮捕。聲源：當事銀樓業者：「已經沒事了啦沒事就好。」當事銀樓低調不願多談，不過其他銀樓則是說，近期金價飆漲，大家都會特別謹慎，互相通報，減少成為歹徒下手目標。聲源：非當事銀樓業者：「如果有慣竊有詐騙有任何就是，收贓物或者是假黃金這類的，通通都會通報昨天這件事情沒有通知，可能是因為很快就結束了」這起案件，所幸員警反應快速，不到一分鐘就抓到歹徒，警方除了將男子依法送辦外，也提醒相關業者，務必隨時提高警覺，同時將展示櫃上鎖，才能避免類似案件發生。

原文出處：不到30秒！高雄男偷價值50萬金項鍊 才跑150公尺就遭警逮

更多民視新聞報導

豬瘟防疫究責3機關首長下台 盧秀燕道歉稱「未來引以為鑑」

UPS貨機墜毀空難增至12人死亡 黑盒子尋獲失事原因待查

台鐵員林車站掉百萬！意外揭詐騙集團內幕11人落網

