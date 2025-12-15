「不到50歲退休」曝上校爸領逾3000萬退休金 昆蟲達人酸：感謝藍白選民

多個公教團體力挺停砍年金。資料照片



立法院12日三讀通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正案，停砍公教年金，被視為「反年改」。對此，「昆蟲達人」張永仁就發文分享，他93歲的爸爸曾任中科院海軍上校，不到50歲就提早退休，退休金至今已領超過3000萬元，「謝謝藍白選民。」更喊話票投藍白的50歲以下軍公教選民，未來破產「領不到那就恭喜」！

經常評論時事的「昆蟲達人」張永仁，日前在粉專發文，父親曾任中科院海軍上校，在未滿50歲時即經前總統蔣經國批准提早退休，如今高齡93歲，累計領取的退休金已超過3000萬元。張永仁以反諷口吻表示「何德何能是吧？感謝啊，怎麼可以不感謝！謝謝一堆不是軍公教還票投藍白的北區，我老爸領更多就是我領更多。」

張永仁提到，父親每年過年都會發給子女紅包，家族4兄弟加上各自的老婆共8人，都會拿到父親給的大紅包，厚度「大約1公分」，花不完的以後變遺產，還能分到1／4，「該不該謝謝北區朋友們啊？」

最後，張永仁也點名「票投藍白的50歲以下軍公教選民」，認為現行立法院通過的相關修法，恐對未來世代的退休保障造成影響，「等你屆齡退休時年金早就破產，萬一真領不到那就恭喜啊！」

另外，銓敘部表示，修法通過後將造成政府對退撫基金挹注款撥補減少，月退所得給付支出增加，預估造成公、教退撫基金會分別提早3、4年，在134、131年用罄。銓敘部表示，已退者和現職者都將提早面臨如何繼續給付的嚴重影響，非常遺憾。

總統賴清德也表示，年改這時候不該走回頭路，反年改的法案還沒有送出立法院，希望朝野都能夠再三思考，為國家思考，為人民社會的公平正義思考，能夠再好好討論。

