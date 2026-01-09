不到900尾！日月潭電撈魚虎球「破底」防治新戰略曝

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭防治「湖中惡霸」魚虎球，去年一整年僅獲844尾，不到900尾的「破底」成績創下新低，對此，南投縣政府表示，去年積極捕捉成魚，有助降低繁衍，加上又有強勢物種「皇冠三間」獵食魚虎球，因此今年除持續電撈魚球與移除成魚，也會掛網捕捉皇冠三間，藉由調查潭區外來魚種情況，以利後續防治因應作為。

日月潭前幾年爆發魚虎危害，不僅會啃咬其他魚類，還因沒有天敵、獵食性強，被稱作「湖中惡霸」，縣府為防止魚類遭魚虎球獵食，2020年首度電撈移除魚虎球8000尾，2021年則高達3萬4000尾，2022年1萬6000尾，2023年3萬5029尾，2024年則降至3439尾，去年2025年更低到剩844尾。

縣府表示，近年捕獲的魚虎球明顯下降，不僅代表防治已見成效，也顯示運用電撈，以及漁民、釣客在繁殖季積極捕捉成魚，並搭配移除魚虎孵卵的魚巢，「多管齊下」已能抑制魚虎球數量。

不過，去年因潭區出現會獵食魚虎球的皇冠三間，也使防治外來魚種增添新課題，今年除仍會持續電撈魚虎球、移除成魚之外，也會在潭區掛網進行魚種調查，藉此掌握各外來魚種的威脅性，若捕捉到皇冠三間，也會進一步剖肚了解其獵食種類與習性，盼「知己知彼」精進防治戰略，強化作業效益，以維護潭區魚類資源。

