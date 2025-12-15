不副署不公布反制怎麼做？卓榮泰秀黑白照發文：將善盡「民主憲政守門人」職責！韓國瑜為何婉拒國政茶敘

藍白主導的立法院三修「財劃法」、8次否決覆議、三讀「停砍公教年金」等法案，引發憲政爭議。府院傳將採「不副署、不公布」反制，總統賴清德周一（12/15）召集國政茶敘，然立法院長韓國瑜婉拒出席。 行政院長卓榮泰周日(12/14)深夜秀出黑白照強調，他必將善盡「民主憲政守門人」的職責。 他說，當下正有一股力量要 摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律，他必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責。

府院擬「不副署、不公布」反制 韓國瑜拒出席賴總統召集院際協調

中國國民黨、台灣民眾黨自2024年520以來，聯手在國會屢次通過諸多重大爭議法案，包括實質癱瘓憲法法庭、三修《財政收支劃分法》、通過反年改「公教停砍年金」等案，對行政院8提覆議更是一律否決。

面對憲法法庭無法運作、8次覆議案遭否決，府院傳將「不副署、不公布」反制，引發國民黨團炮轟「不但違憲，更是獨裁」，面對綠委喊話可「倒閣」，民眾黨團總召黃國昌卻反問「倒閣確定卓榮泰會下台嗎？」

賴總統依憲法賦予職權，12/15上午召集國政茶敘，邀集行政院、立法院、考試院長出席，韓國瑜以需取得三黨團共識、不能代表立法院為由婉拒出席；卓揆預計在周一下午3時30分，率內閣召開「捍衛憲政秩序」記者會。

韓國瑜建議開院際茶會卻沒來 賴清德：務必確保憲政體制完整

賴總統在國政茶敘致詞時回顧，立法院在去年通過《立法院職權行使法》，總統、行政院及監察院提出釋憲，後經憲法法庭判決為違憲。他說，後立法院於《憲法訴訟法》修法凍結憲法法庭，並續推出許多法案，特別是近日「財劃法」及公教退撫法律修正案，行政院及考試院均有表達不同的意見與看法。

賴總統強調，身為總統，負有保護憲政秩序責任，也負有推動國家政策推展之重責大任，他本欲利用《憲法》第44條召開院際協調會，後從善如流，循韓國瑜院長建議改為院際茶會，雖然韓院長仍無法出席，但茶會仍要順利進行。

為此，賴總統感謝卓揆、行政院副院長鄭麗君、考試院長周弘憲及副院長許舒翔共同參與。

在與會者綜合發言後，賴總統表示，為促進院際溝通協調、維護國政推動順利進行，針對立法院「財劃法」及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整，這是最主要的目標。

賴總統也請考試院務必多加考慮，運用何種方式最能保障公務人員權利義務，讓軍公教退休制度可長可久，這是考試院職責所在。

總統府說明，參與12/15茶敘的首長包括卓揆、周弘憲、鄭麗君、許舒翔，副總統蕭美琴、總統府秘書潘孟安及副秘書長鄭俊昇也在座。

卓榮泰深夜發文 喊話必善盡「民主憲政守門人」責任

對於一年多的以來行政、立法頻生重大憲政衝突，卓揆周日（12/14）深夜在臉書以「我必將善盡『民主憲政守門人』的職責！」為主題發文。

卓揆細數自他從1985年起當議員助理至今整整40年，期間經歷解嚴、首度總統民選、三次政黨輪替和六次修憲，「台灣2350萬人民已經自己決定了自己國家的憲政體制與民主程序。」

卓揆說，2018年在民進黨遭逢地方選舉失利後，他經黨員直選出任黨主席；2024年賴總統當選後，指派他出任行政院院長。他強調這兩件工作，都出乎他自己人生的預料，也都充滿挑戰。

卓揆說，2020年在前總統蔡英文帶領下，民進黨成功贏得總統連任、國會過半；2024年賴總統當選，開啟民進黨第三個連續的總統任期，但是卻陷於朝小野大的國會生態，而當下更面臨護憲與違憲的爭議，而形成僵局。

卓揆：必竭力守護國家、捍衛憲政秩序 力阻任何違憲行為越雷池一步

卓揆表示，他40年工作的信念，「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」，是他一生毫無疑問的DNA和志業，絕不會改變。他必竭盡全力守護國家主權與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴。

卓揆不諱言，當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律，他允諾必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，「就算是拚了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步」。

卓揆也向國人呼籲，盼能在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，「勇敢的國人同胞請與我一起同行」。

相關新聞： 威瑪時刻是什麼？財劃法藍白惡整，政院或採「副署後不執行」…學者示警：台灣走入安靜卻危險的時刻





