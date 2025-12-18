不副署不公布財劃法 黃國昌：將提案彈劾賴總統

（中央社記者陳俊華、黃麗芸台北18日電）立法院司法及法制委員會今天經表決通過臨時提案，因行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修法，移請監察院彈劾。不僅如此，民眾黨立委黃國昌說，將在立法院會提案彈劾總統賴清德，依立法院職權行使法，屆時賴總統必須列席說明。

立法院司法及法制委員會今天邀張惇涵及司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

會議一開始，就經表決後通過黃國昌與國民黨羅智強、王鴻薇所提的臨時提案，針對卓榮泰拒絕副署財劃法修法的失職行為，由提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰。

黃國昌發言表示，什麼時候中華民國憲法給行政院長如此大的權力，大到踐踏國會立法權，自己扮演大法官角色，行政、立法、司法三權集於總統賴清德之身，現在實質等同戒嚴，也有人說「賴清德終於登基了」。

黃國昌說，賴總統在憲政下的法律責任，台灣民眾黨立法院黨團會正式在院會提出彈劾案，藉由全院委員會的審查，依立法院職權行使法規定非常清楚，「被彈劾人也就是賴清德，必須列席說明」，這不是去年才修正，而是很早以前白紙黑字就寫了。

黃國昌表示，等到全院委員會開會時，被彈劾人賴清德依照立法院職權行使法必須要來說明，到時再看總統會不會主張立法院職權行使法違憲。

隨後進行口頭報告的張惇涵說，剛剛會中通過臨時提案，大概沒有黃國昌所說的「賴清德總統已經登基，台灣已經獨裁、戒嚴」的事情，台灣是民主國家，在場的每個人都公開透明行使憲政責任與權利。

張惇涵表示，立法院通過的財劃法修正案，有3項明顯違憲之處，第一是違反權力分立原則，侵害行政權；第二，這次修法是突襲式表決，未經討論、朝野協商也沒共識，違反民主程序原則；第三，財劃法修正一旦公布施行，將對國家造成無可回復的傷害，迫使中央政府舉債新台幣2664億元，違反公債法舉債上限。

立法院職權行使法規定，立法院依憲法增修條文第4條第7項規定，對總統、副總統得提出彈劾案，須經全體立委1/2以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。

條文也明定，全院委員會審查後，提出院會以記名投票表決，如經全體立委2/3以上決議，向司法院大法官提出彈劾案。（編輯：林淑媛）1141218