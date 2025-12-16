不副署不執行易被網軍操作？許淑華直言府院黨輿論系統「真的不行」：人民關心的是錢拿不拿得到

行政院長卓榮泰為反制藍白版本財劃法，昨出面表態將行使法定權利「不副署」，不執行錯誤法案來編列明年度中央預算，此番發言也被在野大作文章，欲帶「違法違憲」的輿論風向。民進黨台北市議員許淑華今（16日）上電台節目《新聞放鞭炮》直言，行政院一定要出面詳細講明不副署非等同錢不給地方。她也說，府院黨輿論系統「真的不行」，民眾擔心的點是拿不到錢，一定要跟全國人民好好對話。

談到接續選情將面臨藍白「不副署」資訊戰，許淑華表示，他們現在已經開始在打卓揆這點，現在最好的做法就是要有宣示性的說法出來安撫民眾，讓社會知道賴政府的下一步行動，而不是只有講法律的問題。

許淑華說，如今重點在於讓民眾重拾對民進黨的信心，同時也要把綠營的基本盤顧好，否則2026選情會很艱困。她也指出，行政團隊要講「白話文」，卓院長已經表態不副署，後續就要出面詳細說明；賴總統也應對國家制度運作出來宣示，這一個禮拜即要有明確動作。



許淑華表示，行政院要說清楚，「不副署」並不代表預算不會給地方，要讓民眾放心，強調國家運作仍會繼續前行。



許淑華直言，看在眼裡其實很清楚，總統府、行政院、中央黨部三個輿論系統「真的不行」，人民關心的是錢拿不拿得到，這件事要跟民眾好好對話，目前最重要的不是跟國會溝通，是跟全國人民說清楚。



許淑華也說，不副署不執行的說法就用到現在結束，後面也不用拿出說，因為會被網軍一直貼標籤，網軍的操作手法就是抓著一句話用好用滿。她重申，把舊的財劃法內容拿出來告訴民眾，中央政府有的資源多少，明年在民生補助、地方建設的預算都講清楚不會有少。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

