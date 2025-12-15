不副署不執行爭議法案 藍委轟獨裁國家
[NOWnews今日新聞] 傳出總統府與行政院已拍板，《財劃法》修法將以「不副署、不公布」方式進行，此舉引爆在野黨怒火。對此，國民黨團今（15）日召開記者會，國民黨團書記長羅智強狠批，總統賴清德把便當會搞成憲法法庭，警告賴前車之鑑就是尹錫悅，「你想要變成賴錫悅，台灣人民不會接受」；國民黨立委吳宗憲也說，現在發明名詞叫「不副署不執行」，這跟獨裁國家有什麼兩樣？
因應在野黨頻推《財劃法》等爭議法案，身兼民進黨主席的總統賴清德12日邀集51位黨內立委，召開「便當會」商討應對方式。民進黨政策會執行長吳思瑤會後受訪表示，行政院無論採「不副署」或「不執行」的方式，皆屬合憲，黨團也會全力支持政院的最終決定。
對此，國民黨今天召開「財劃修法—卓揆不副署！不但違憲更是獨裁！」記者會，羅智強說，上週賴清德召開便當會，把便當會搞成憲法法庭，找了51綠委，第一，要卓榮泰不要副署總統要公布的法令，完全不在乎法理責任，總統公布法令、行政院不副署，打臉總統有沒有搞錯？第二，不副署後不執行，行政院按照憲法是向立法院負責，總統對立法院通過法令，應在10日內公佈，賴清德是看不懂中文嗎？
羅智強續指，按照憲法增修條文，行政院對於立法院決議如果不贊成，可以提出覆議，但如果被否決就應接受，沒有選擇抗拒、不執行立法院通過法令的憲政權力，賴清德、卓榮泰事變成大法官？便當會變憲法法庭嗎？
羅智強嗆聲賴清德，不要以爲當台南市長癱瘓議會的那一套，今天可以搬到國會來，前車之鑑就是韓國前總統尹錫悅，「你想要變成『賴』錫悅，台灣人民不會接受！」
吳宗憲說，所有念法律的人都會對民進黨作法感到驚訝，現在是國家憲政制度存亡關鍵，因為總統竟然開始用便當會，取代台灣人民選票，當國會三讀通過的法令，可以因為便當會就變成空氣，證明執政黨在用便當會取代國會，國家已經走向專制獨裁道路。
吳宗憲解釋，過去其實很少討論副署，因為總統負責國防外交、行政院才是負責內政，但是現在卻變成賴清德走向超級總統制，民進黨不斷放話，行政院長可以拒絕副署，來擋下立法院通過的法律，包裝成防衛民主，「這是徹頭徹尾謊言違憲，這是完全錯誤使用憲法。」
吳宗憲說，現在變成總統大權一把抓，副署是讓行政院長對總統的決定負責，不是院長的否決權，更可能拿來當對付立法院的武器，憲法不是沒有賦予行政院長對抗立法院的權利，這個權力叫做「覆議」，但卓榮泰已經覆議八次，已經創紀錄。
吳宗憲提到，現在發明名詞叫「不副署不執行」，這跟獨裁國家有什麼兩樣？行政院長覺得法律有問題，就走覆議程序，但覆議失敗，就應該遵守接受決議，執政黨完全輸不起就想出不副署凹奧步，這不就是獨裁國家嗎？且民進黨又開始找御用學者，論述一面倒，為了洗地而洗地，「真不知道這些是學者還是政客。」
