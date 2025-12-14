不副署不執行 台灣人民不能沉默

（圖／本報系資料照）

賴清德對著民進黨立委公開宣示，支持行政院對立法院三讀通過法案「不副署」或「不執行」，形同將台灣數十年的憲政架構一棒摧毀，還要請君入甕讓韓國瑜一起喝茶背書，所幸韓國瑜憑理智與慘痛經驗婉拒，所謂國政茶敘還是一言堂套路，但卻凸顯台灣前所未有的憲政危機，台灣人民豈能再沉默以對。

民進黨大罷免大失敗，翻轉民意機構席次的企圖破滅，「沒有得到教訓」的其實是賴清德，仍持續機關算盡，除了挑撥藍白合作，更將立法院通過的法案當成塑膠，如今喊出「不執行」，賴清德等於帶頭廢了行政立法兩院，只有賴意沒有民意，一個只有四成選票的民選領導人，直接把民主兩個字丟到外太空。

執政不執行，不只是對民意機構的羞辱，更將行政機關當成「東廠」，卓榮泰在台灣人民眼裡，堪稱史上最孬也是最沒尊嚴的閣揆，對此在野的藍白分別有些炮火，但缺乏凝聚民意的底氣，關鍵在於台灣人民的缺乏自覺，習於不痛不癢不死不活的冷漠態度，更給賴清德操弄民意空間，甚至慢火吞噬民主。

不執行民意機構通過的法案，除了是台灣民主最黑暗時刻，民進黨甚至走上倒閣解散國會重選，賴清德究竟有何自信，認為可以靠選戰贏得較多席次，而台灣選民是否真如綠營盤算，願意配合讓民進黨如願掌控立法院，其實也是一次對台灣民主的大考驗，民進黨自以為驍勇善戰，無視民意反彈，果真要拆台重選，選民其實也是能接受，再給一次機會徹底讓賴清德死心。

果真走到那一步，更是台灣選民智慧的嚴肅檢驗，立法院僵局顯然無解，加上通過的法案多數直達民心，對民進黨明年的地方選情越不利，骨牌效應更衝擊賴清德連任之路，由執政的民進黨主導倒閣重選不是不可能，既然如此台灣選民就接招吧，然而不管如何演變，賴清德上任後的魯莽與專橫，不信人民能裝睡下去，還是真相信炮彈打來還能上班上學。

台灣的民主成果，是所有人民付出龐大代價得來的，不是哪個政黨或政治人物的功勞，賴清德無權替人民決定，行政機關可以不執行民意機構通過的法案，這更不是找誰喝茶可以搓揉的，莫忘人民是頭家，賴清德只是公僕領班。

美國街頭還能聚集千萬民意反川普，東京輿論不乏斥責高市早苗聲音，台灣社會對此等嚴重的憲政危機，還要靜悄悄嗎？這不是見證過野百合世代的台灣，也不該是年輕世代期待的台灣，豈能坐視？民意向前行，別再躺平了！（作者為資深媒體人）