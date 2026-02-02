不副署不是民主神盾 而是憲政失靈的危險訊號

自從去年底行政院決定「不副署」《財政收支劃分法》之後，府院似乎發現了憲法賦予的新型「橡皮擦」；只要我覺得這張考卷（法案）出的題目不對我的胃、答案不順眼，不但可以拒絕作答，甚至可以乾脆連名字都不簽了。台灣民主政治發展至此，顯然朝向「各吹各的號、互砸對方的琴」，全然脫序演出。

這套「財劃法模式」正準備套用到《衛星廣播電視法》、《黨產條例》以《及助理費補助修法》上。這種治理邏輯翻譯成白話文就是：「國會三讀過你的，行政副署看我的。」 如果這不是憲政上的各吃個「法律自助餐」，那大概就只能說成是政治上的「我就是不服」。

憲政體制中給予行政院長的副署權，原本是為了體現由閣揆負責的責任擔當，以確保行政與立法之間有一條緩衝的紅線。但現在，這條紅線被拉成了一條拒絕往來的死胡同。我們正眼睜睜看著國家的法治地基，從「合憲性爭議」演變成「程序性癱瘓」。

一邊是藍白聯手，趕在年底前將三大爭議法案「逕付二讀」、抽出處理；另一邊則是行政院的不合作運動，就算立法院過了三讀，行政院的這一筆就是不落下，通過的法案還是等於空白一片。這種「你修你的，我不理你」的冷戰模式，讓法條變成了壁紙，也讓國家預算與重大建設變成像在暴風雨中迷航的孤舟。

民進黨團書記長陳培瑜說「解鈴還須繫鈴人」，這句話聽起來很有哲理，但在目前的立法院，每個人都覺得自己是繫鈴的貓，對方才是調皮的狗。國防、預算、助理費：誰是解鈴人？

當在野黨聯手積極修法，縱然讓人有拼手速的質疑，但行政院若是一而再以「不副署」作為反制常態，只站在自己的立場拒絕履行憲法程序，那麼未來不論誰執政，只要國會席次不過半，行政院都可以化身為「守門員」，擋住所有的法案落實，讓立法院徹底變成一座巨大的、昂貴的、卻毫無產出的聊天室。

當這種「財劃法模式」持續複製，台灣的執政將無可避免的走向一個「雙頭馬車、各奔東西」的荒誕境地。在法治層面，台灣將面對法律通過了卻不公布，公布了卻不執行，執行了卻被視為違憲。民眾將會發現，法律不再是依循的準則，而是政客鬥法後的殘餘碎片，讓台灣引以為傲的民主奇蹟，淪為一場憲政鬧劇。

這種模式可能讓民主政治賴以維持的責任政治的集體消失。如果每一項藍白通過的法案，府院都以「社會憤怒」為由拒絕副署，不如乾脆廢除立法院，改成全民民調中心或是民眾心情指南針，至少能讓人一眼看穿其荒謬的本質。

「不副署」不該是政黨鬥爭的常備武力，成為壓垮憲政的最後一根稻草。如果這場戲繼續演下去，台灣最後剩下的可能不是強大的國防或完善的法案，而是一個只剩下口水、沒有法理，行政與立法雙輸的空殼國家。

