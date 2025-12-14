不副署也有憲法依據 王定宇暗示倒閣：人民才是最後裁判

民進黨立委王定宇。 圖：總統府／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院否決《財政收支劃分法》覆議案後，總統府與行政院高層定調「不副署、不公布」，引發外界對憲政運作的質疑與爭論。對此，民進黨立委王定宇今（14）日表示，面對當前的立法亂象，應該回到憲法制度，依循法律所賦予的權力，來處理憲政失衡的問題。

王定宇指出，依照中華民國憲法的設計，立法院通過的法案，行政院長本就可以依法選擇不副署，該案便無法生效，這本身就是憲政運作的一環。同樣地，立法院也握有憲法所賦予的權力，得以過半數表決通過對行政院長的不信任案，作為制衡行政權的手段。

王定宇進一步說明，當立法院通過不信任案後，總統也可依據憲法賦予的權力，被動採取更換行政院長，或是解散國會、重新改選的選項。他強調，這些程序都是憲法制度中既有的設計，並非例外或破壞制度的作法。

他也指出，若總統選擇解散國會，人民就能依照憲法所賦予的權力，用選票決定誰才是真正獲得民意支持的多數，「台灣人民才是最後的裁判者」，這正是台灣民主憲政正常運作的方式。

