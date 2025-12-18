不副署停砍公教年金法案？ 張惇涵引翁曉玲丈夫意見「提醒」

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院不副署「財劃法修正案」引發在野黨批評。國民黨立委翁曉玲今質詢時，詢問行政院秘書長張惇涵，行政院會否副署剛三讀通過的「停砍公教人員退休金法案？」對此，張唸出翁的丈夫、前大法官陳春生在司法院釋字第717號協同意見書的意見「提醒」翁，並強調「行政院一定會做出合法合憲的決定。」

立法院司委會今邀請總統府及行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立委1/2以上決議維持原案，行政院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

翁曉玲質詢時，要求張惇涵對全國現職、退職的公教人員說，立法院三讀通過的「停砍公教人員退休金法案」，行政院會不會副署？

對此，張惇涵唸出一段話：「牽涉我國整體財政上之未來規劃及政策，應提醒、要求立法者，考量永續發展原則與世代契約、代際正義之概念。」他並強調，這句話是陳春生大法官在釋字717號協同意見書中所提出的。

「我先生的發言和我們討論停砍公教年金有什麼差別嗎？」翁曉玲反問，「我們現在的財政有什麼困難嗎？如果你們認為現在財政有困難，無法永續經營，為何要花1.25兆去買軍購？」

張惇涵則說，無論是財劃法或年金法案，都應考量到民國84年改制後，很多84年以後進來的公務員，到現在還在提撥，「他們難道不會擔心(退撫基金)會提前3到4年破產嗎？」

翁曉玲續追問：「請回答我的問題，在錄影鏡頭前，告訴全國公教人員，你會不會副署？」張惇涵回覆：「咨文還沒有送到總統府和行政院。」翁聞言停頓3秒反問：「你怎麼確定沒有送？」張說：「我早上才確認過有沒有送。行政院一定會做合法合憲的決定；但現在立法院還沒送咨文，總統希望立法院能夠理性思考。」

翁曉玲再問：「你們(指行政院)的態度立場呢？會不會副署？副署後總統公告你們會執行嗎？你們現在五院裡面是最偉大的。」張惇涵則說：「沒有，委員你說過立法院比較大的。」

翁曉玲說：「你們認為自己最偉大，經過113位委員多次討論通過的法律案，你們可以不副署、不執行、不公告，這不是行政獨裁是什麼？」張惇涵說：「委員妳是學者，如果覺得是行政獨裁，也有制衡機制，還有憲法法庭和不信任案。」

