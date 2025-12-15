不副署僵局逼在野倒閣？ 羅智強：國民黨不奉陪

[Newtalk新聞] 朝野政黨陷入僵局，面對民進黨政府傳出已定調對在野黨通過的《財劃法》等爭議法案，採取不副署、不執行的應對措施，國民黨抨擊違憲，綠營和支持者則掀起「有種提倒閣」呼聲。但國民黨立法院黨團書記長羅智強今（15日）表明，這是總統賴清德的陽謀，目的是趁著倒閣後的空窗期專權獨大，「民進黨自己去倒閣，國民黨不奉陪」。

就媒體問及倒閣議題。羅智強批評，賴清德今天就是在效法南韓前總統尹錫悅，事實上就是另外一種新的獨裁跟戒嚴，完全癱瘓國會、違法憲法，不執行國會通過的法律，已經跟獨裁沒什麼兩樣，但她要告訴賴清德，不要把台灣人民當塑膠，台灣人民不會那麼笨，都看得清楚民進黨赤裸裸的陽謀。

羅智強形容，民進黨現在一直喊倒閣、倒閣，說藍營為什麼不倒閣，但就是賴清德的陽謀，倒了一個卓榮泰，還會有千千萬萬的卓榮泰，卓榮泰現在被賴清德搞成像菜瓜布一樣用完就丟。

羅智強表示，倒閣之後，60天才要重選，那60天就是行政權獨大，等到60天重選，換一個新的行政院長上來之後，再繼續不執行、不副署立法院通過的法律，難道再倒閣一次？讓國會再空轉空白60天，憲政國會空窗，讓賴清德繼續獨裁獨大？

羅智強表示，保守算一下，賴清德如果60天就換一個行政院長，只要換6個就能一整年都獨裁當皇帝，所以倒閣這個說法，民進黨自己去倒閣，國民黨不奉陪，為什麼要用倒閣來換掉一個菜瓜布，然後用下一個菜瓜布再逼在野黨再倒閣？

