不副署再修版《財劃法》 藍白提案通過請監院彈劾卓揆

由於恐讓中央面臨違《公共債務法》舉債上限15％規定，且更加擴大城鄉差距，行政院提出藍白再修版《財政收支劃分法》覆議案，12月5日再遭藍白攜手否決。對此，行政院長卓榮泰15日宣布不副署藍白再修版《財劃法》，並表明「立法院可以依照《憲法增修條文》的規定，可以對行政院長提出不信任投票（即倒閣）制衡。台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、中國國民黨立委羅智強、王鴻薇，於今（18）日在司法及法制委員會正式提案移請監察院彈劾卓揆黃國昌更進一步預告，民眾黨團未來將於院會正式提出「彈劾總統賴清德」。

民眾黨在其Facebook上發文批判，卓榮泰當「德意志執行長」當得太開心，忘了自己還是行政院長，有恃無恐執行賴清德的意志，面對國會三讀通過的《財劃法》，公然「不副署、不執行」，創下憲政史上嚴重惡例。

民眾黨指出，當行政權可以恣意否決國會三讀通過的法律，甚至僭越司法權，逕自認定法律是否違憲，權力分立制衡的精神被一夕推翻，台灣也等同被帶向全面的綠色獨裁。為捍衛民主憲政，立法院今天提出臨時提案並通過：

1.嚴厲譴責賴清德總統與卓榮泰院長毀憲亂政的行徑。

2.要求其對國會三讀通過的法律，依憲法副署、依法公布。

3.請監察院彈劾卓榮泰院長拒絕副署《財劃法》的嚴重失職

民眾黨表示，依據法律及《憲法》，卓榮泰完全沒有不副署的空間；副署既是義務，也是行政院院長制衡總統的權力。連民進黨團總召柯建銘，即使曾配合賴清德發動史無前例的大罷免，都不敢踩這條憲政紅線。面對這場憲政大災難，今天原本應該要到司法法制委員會進行報告說明的總統府秘書長潘孟安，恐怕也因為被揪出說了大實話打臉「校長」，乾脆缺席避風頭。

民眾黨砲轟，賴清德的「德意志學院院長」當的很開心，完全違背總統應是全民的最大公僕，除了發明古今中外從未聽聞，一連串違背民主常識且貽笑大方的政治名詞，現在更變本加厲，帶頭違法指揮行政體系、帶頭毀憲亂政。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，民眾黨立院黨團將正式在院會對總統賴清德提出彈劾案，屆時依《立法院職權行使法》，請賴總統列席說明；而這正是賴清德過去當立委時親手通過的法條，自己立法卻自己違法，沒有最荒謬，只有更荒謬。

民眾黨認為，民主不是只有選舉，把「國會監督」妖魔化、把所有不同的意見都打成「在野獨裁」，才是真正的威權。真正的問題從來不是國會制衡、監督行政權，而是一個不給糖就搗蛋、賴地撒潑的巨嬰政府。

民眾黨批判，曾擁有「高達 200



多天不進議會」紀錄的賴市長，現在成了總統，正在刷新「藐視憲法」的新紀錄，將來會不會又發明什麼違反民主常識的新名詞，甚至反過來主張《立法院職權行使法》違憲？「民眾黨都將持續堅定捍衛民主，守護台灣憲政的底線！」

