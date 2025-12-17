不副署別有用心？ 李艷秋：民進黨已為賴友友大開方便之門

閣揆卓榮泰宣布不副署財劃法修正案，創憲政首例。（圖：翻攝行政院直播記者會）

行政院長卓榮泰15日下午率政院官員舉行記者會，宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修法，創憲政首例。對此，媒體人李艷秋表示，民進黨計畫透過「不副署」的方式，延續大罷免「顛覆立院少數劣勢」的計畫，並趁著民眾目光被聚焦在政治衝突時，暗中向「賴友友」們大開方便之門。

李艷秋在臉書發文寫道，針對此次立法院通過的修正版《財劃法》，行政院先後透過覆議、不副署的方式，拒絕相關法案的實施。行政院未來可能參考此次的經驗，拒絕通過其他立法院表決通過的法案，也就是說「立法院多數席次所代表的民意，在執政的民進黨眼中『是個屁』」。

廣告 廣告

李艷秋指出，在卓榮泰以「不副署」的方式進行應對後，許多民進黨支持者也高呼在野陣營提出倒閣，迫使總統解散國會重選立委，暗示只要在野陣營獲得三分之二席次就能推動總統罷免案。如果在野黨真的推動倒閣，就會成為民眾眼中製造政局混亂的元兇，並遭到民進黨支持者批判。

李艷秋續指，如果重選後立院生態並未發生改變，一年後民進黨又可以再次發起大罷免」。行政院「不副署」法案的行為，是「大罷免的延續」，賴清德總統在這一年多來「無時無刻都不想著要顛覆民進黨在立法院的少數劣勢」。

李艷秋直言，大罷免「大挫敗」並沒有讓賴清德明瞭民意的歸向，繼續用不副署法案進行第二波政治大亂鬥，目的在刺激在野倒閣解散重選，將民眾的注意力集中到朝野政治鬥爭之上，民進黨已經向「賴友友」們大開方便之門，讓他們在光電、國防、軍火等領域「大撈特撈」。

李艷秋也引用前台大校長管中閔「一覺醒來，回到民國初年北洋時代」以及葉慶元律師「大清憲法」的相關貼文狠酸，「袁世凱改制稱帝 83 天下台」以及「光緒帝 ( 亦稱清德宗 ) 頒布欽定憲法大綱三年後滿清滅亡」的兩段史實，可以為「不屑讀中國歷史」的賴總統帶來一點啟示。